Пенсія в Україні: які максимальні виплати можна отримувати у 2025 році

Згідно з Бюджетною декларацією, в Україні у 2025 році максимальна пенсія не зростатиме.

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Незважаючи на повномасштабну війну, українські громадяни продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. Для деяких громадян передбачено максимальний розмір пенсії. Про це йдеться в матеріалі видання "УНІАН".

В Україні 2025 року розмір максимальної пенсії залишиться незмінним. Про це йдеться в Бюджетній декларації на 2025–2027 роки.

"Бюджетна політика буде спрямована на зменшення рівня дефіциту державного бюджету у 2025–2027 роках, який було збільшено з метою задоволення потреб у фінансових ресурсах держави після початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України", — ідеться в документі.

Зазначається, що 1 січня 2024 року розмір максимальної пенсійної виплати сягнув 23 610 гривень. На таку пенсію можуть претендувати чотири категорії громадян:

державні службовці;

науковці;

народні депутати;

працівники місцевого самоврядування

Крім того, право на високу пенсію в майбутньому мають громадяни з офіційним доходом від 50 000 гривень на місяць і повним страховим стажем. Судді отримують пенсію, що перевищує 23 610 гривень, а їхнє довічне грошове забезпечення не обмежене і може сягати понад 100 000 гривень на місяць. Також військовослужбовці та співробітники поліції можуть отримувати пенсійні виплати, що перевищують встановлений максимальний розмір.

Нагадуємо, 29 листопада на порталі ПФУ розповіли про формулу, за якою кожен українець може спробувати порахувати власну пенсію.