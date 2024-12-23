Пенсия в Украине: какие максимальные выплаты можно получать в 2025 году

Согласно Бюджетной декларации, в Украине в 2025 году максимальная пенсия не будет расти.

Related video

Несмотря на полномасштабную войну, украинские граждане продолжают получать пенсии и социальные выплаты. Для некоторых граждан предусмотрен максимальный размер пенсии. Об этом говорится в материале издания "УНИАН".

В Украине в 2025 году размер максимальной пенсии останется неизменным. Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2025–2027 годы.

"Бюджетная политика будет направлена на уменьшение уровня дефицита государственного бюджета в 2025–2027 годах, который был увеличен с целью удовлетворения потребностей в финансовых ресурсах государства после начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в документе.

Отмечается, что 1 января 2024 размер максимальной пенсионной выплаты достиг 23 610 гривен. На такую пенсию могут претендовать четыре категории граждан:

государственные служащие;

ученые;

народные депутаты;

работники местного самоуправления

Кроме того, право на высокую пенсию в будущем имеют граждане с официальным доходом от 50 000 гривен в месяц и полным страховым стажем. Судьи получают пенсию, превышающую 23 610 гривен, а их пожизненное денежное обеспечение не ограничено и может достигать более 100 000 гривен в месяц. Также военнослужащие и сотрудники полиции могут получать пенсионные выплаты, превышающие установленный максимальный размер.

Напоминаем, 29 ноября на портале ПФУ рассказали о формуле, по которой каждый украинец может попробовать посчитать собственную пенсию.