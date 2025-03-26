Цифра удивит: какой будет пенсия при минимальной зарплате

Сейчас в стране насчитывается более 10 млн пенсионеров, и около 3 млн человек из них имеют пенсию в размере 3 тыс. гривен.

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В Украине размер пенсии зависит от страхового стажа, объема уплаченных взносов ЕСВ в Пенсионный фонд и уровня средней заработной платы. Эксперты рассчитали, какие пенсионные выплаты могут ожидать украинцы при минимальной зарплате в 8 тыс. гривен. Об этом сообщает ПФУ.

В стране формула расчета пенсионных выплат остается неизменной. Размер выплаты зависит от зарплаты за последние три года, от стажа и величины уплачиваемых страховых взносов ЕСВ. Согласно закону о пенсионном обеспечении, пенсия рассчитывается по формуле:

пенсия = заработная плата x коэффициент страхового стажа;

коэффициент = (сумма месяцев стажа x 1%)/(100% x 12);

зарплата = средняя зарплата в Украине за три года (сумма коэффициентов зарплаты/стаж за месяцы, учтенные для определения коэффициента зарплаты).

Право на пенсию по возрасту в 2024 году имеют граждане, которым исполнилось:

60 лет — при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 лет — при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет — при наличии не менее 15 до 21 года страхового стажа.

Пенсия для граждан с минимальной зарплатой составляет не менее 40% от минимального оклада при полном трудовом стаже. В 2024 году, когда минимальная зарплата составляет 8 тыс. гривен, такая пенсия не может быть ниже 3,2 тыс. гривен. Однако Кабинет Министров установил минимальную величину пенсии на уровне 3,37 тыс. гривен.

Для граждан, достигших 65 лет, однако не имеющих необходимого количества стажа, минимальная пенсия составляет 2,725 тыс. гривен.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.