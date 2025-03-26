Цифра здивує: якою буде пенсія за мінімальної зарплати

Зараз у країні налічується понад 10 млн пенсіонерів, і приблизно 3 млн осіб із них мають пенсію в розмірі 3 тис. гривень.

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В Україні розмір пенсії залежить від страхового стажу, обсягу сплачених внесків ЄСВ до Пенсійного фонду та рівня середньої заробітної плати. Експерти розрахували, на які пенсійні виплати можуть очікувати українці за мінімальної зарплати у 8 тис. гривень. Про це повідомляє ПФУ.

У країні формула розрахунку пенсійних виплат залишається незмінною. Розмір виплати залежить від зарплати за останні три роки, від стажу та величини сплачуваних страхових внесків ЄСВ. Відповідно до закону про пенсійне забезпечення, пенсія розраховується за формулою:

пенсія = заробітна плата x коефіцієнт страхового стажу;

коефіцієнт = (сума місяців стажу x 1%)/(100% x 12);

зарплата = середня зарплата в Україні за три роки (сума коефіцієнтів зарплати/стаж за місяці, враховані для визначення коефіцієнта зарплати).

Право на пенсію за віком у 2024 році мають громадяни, яким виповнилося:

60 років — за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 років — за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років — за наявності не менше 15 до 21 року страхового стажу.

Пенсія для громадян з мінімальною зарплатою становить не менше 40% від мінімального окладу за повного трудового стажу. У 2024 році, коли мінімальна зарплата становить 8 тис. гривень, така пенсія не може бути нижчою за 3,2 тис. гривень. Однак Кабінет Міністрів встановив мінімальну величину пенсії на рівні 3,37 тис. гривень.

Для громадян, які досягли 65 років, проте не мають необхідної кількості стажу, мінімальна пенсія становить 2,725 тис. гривень.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.