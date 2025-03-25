Індексація пенсій: як змінилися виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни

Учасники бойових дій згідно з цією постановою не можуть отримувати пенсію, меншу за 5528 гривень.

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З 1 березня 2025 року в Україні триває процес індексації пенсій. Зокрема, для деяких категорій громадян буде підвищено мінімальні пенсійні виплати. Зокрема, збільшився розмір пенсій для осіб, які отримали інвалідність унаслідок воєнних дій. Про це повідомив Пенсійний фонд.

Мінімальні розміри пенсій для людей з інвалідністю внаслідок війни збільшилися на 11,5%, як і інші категорії пенсій. У результаті вони тепер становлять:

I група інвалідності — з 15 347 до 16 847 гривень (+1500 гривень);

II група інвалідності — з 12 396 до 13 822 гривень (+1426 гривень);

III група інвалідності — з 8500 до 9478 гривень (+978 гривень).

Водночас учасники бойових дій згідно з цією постановою не можуть отримувати пенсію, меншу за 5528 гривень (+570 гривень).

Якщо розрахункова пенсія ветеранів війни менша за гарантовані державою суми (з урахуванням підвищень, індексацій тощо), то їм виплачують щомісячну державну адресну допомогу в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.