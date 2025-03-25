Индексация пенсий: как изменились выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны

Участники боевых действий согласно этому постановлению не могут получать пенсию меньше 5528 гривен.

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С 1 марта 2025 года в Украине продолжается процесс индексации пенсий. В частности, для некоторых категорий граждан будут повышены минимальные пенсионные выплаты. В том числе увеличился размер пенсий для лиц, получивших инвалидность вследствие военных действий. Об этом сообщил Пенсионный фонд.

Минимальные размеры пенсий для людей с инвалидностью вследствие войны увеличились на 11,5%, как и другие категории пенсий. В результате они теперь составляют:

I группа инвалидности — с 15 347 до 16 847 гривен (+1500 гривен);

II группа инвалидности — с 12 396 до 13 822 гривен (+1426 гривен);

III группа инвалидности — с 8500 до 9478 гривен (+978 гривен).

В то же время участники боевых действий согласно этому постановлению не могут получать пенсию меньше 5528 гривен (+570 гривен).

Если расчетная пенсия ветеранов войны меньше гарантированных государством сумм (с учетом повышений, индексаций и т.д.), то им выплачивается ежемесячная государственная адресная помощь в сумме, не хватает до указанных размеров.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.