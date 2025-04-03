В Україну йде похолодання та снігопади: що відомо

За прогнозами Укргідрометцентру, 6 -7 квітня через прихід арктичного повітря та активний циклон на частині території України очікується значне погіршення погоди.

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Про це повідомили в ДСНС.

Синоптики попереджають про сильний сніг та мокрий сніг, особливо у західних областях, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. У деяких районах сніговий покрив може сягати 15 см. На дорогах прогнозується ожеледиця, що ускладнить рух транспорту.

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, особливо в західних регіонах, що може призвести до падіння дерев та обриву ліній електропередач. Очікується значне зниження температури: вночі стовпчики термометрів опустяться до 0…-6, а в Карпатах – до -10.

Похолодання триватиме до 10 квітня. Заморозки вночі поширяться на більшість території України, а денна температура залишатиметься нижчою за сезонну норму.

Через складні погодні умови можливі перебої у роботі транспорту, енергетичних та комунальних служб. Водіям слід бути особливо обережними на дорогах, оскільки ожеледиця та снігопади можуть спричинити аварійні ситуації.

Рятувальники вже застерігають, щоб українці були уважними, дотримувались правил безпеки та стежили за оновленнями прогнозу погоди.

Нагадаємо, на вихідних 5-6 квітня в Україні розпочнеться новий атмосферний процес, прийде інша, свіжа повітряна маса — тому очікується похолодання, посилення вітру до штормового та мокрий сніг.

Також Фокус писав про погоду в Україні у квітні 2025: до нас йде циклон з дощами, снігом та заморозками.