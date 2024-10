Как Марс стал непригодным для жизни: марсоход NASA сделал важное открытие на Красной планете

Ученые выяснили, как изменился климат на Марсе, что превратило планету из потенциально пригодного для жизни мира в мир, где жизнь не может существовать.

Марсоход NASA Curiosity провел с помощью своих приборов новое изучение состава марсианских камней в кратере Гейл. В частности, он измерил изотопный состав карбонатов, или богатых углеродом минералов на поверхности Марса. В результате ученые выяснили, как изменился климат Марса в далеком прошлом и каким образом Красная планета стала непригодной для жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Phys.

Изотопы представляют собой легкие и тяжелые версии разных химических элементов. Ученые изучают карбонаты, ведь они могут много рассказать о климате планеты. Эти минералы могут сохранить информацию о той среде, в которой они образовались, включая температуру, кислотность воды, а также состав воды и атмосферы.

По словам ученых, на Марсе, где когда-то было много воды, по мерее ее испарения легкие версии углерода и кислорода улетали в атмосферу с поверхности. А более тяжелые версии накапливались в карбонатах.

Исследование показало, что карбонаты, изученные марсоходом Curiosity, образовалась в климате, который мог поддерживать только жидкую воду, которая была временным явлением. Результаты показали, что минералы были созданы не среде, которая могла бы поддерживать жизнь на поверхности, но это не исключает того, что такая жизнь могла существовать под поверхностью. С другой стороны, ученые считают, что марсианская жизнь могла существовать, но исчезла до появления исследуемых карбонатов.

Авторы исследования предложили два способа формирования карбонатов на Марсе:

в первом варианте, карбонатные породы были созданы в течение циклов "влажность-сухость";

во втором варианте карбонаты были созданы в очень соленой воде в холодных условиях, которые способствовали образованию льда.

По словам ученых, эти варианты показывают два разных типа климатических условий, которые представляют разные сценарии обитаемости Красной планеты.

Циклы "влажность-сухость" указывают на существование на Марсе чередования пригодных и менее пригодных для жизни условий. Сценарий с холодным климатом предполагает существование воды в виде соленого льда, где еще меньше пригодных для жизни условий.

Ученые выяснили, что в карбонатах на Марсе намного больше тяжелых изотопов, чем в таких же минералах на Земле. Хотя испарение воды может вызвать сильное изменение изотопов кислорода на Земле, изменения, обнаруженные на Марсе, были в два-три раза больше. Ученые из этого делают вывод, что на Марсе происходило очень сильное испарение воды.

