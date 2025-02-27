Первые кадры в истории: как детеныши белого медведя покидают берлогу (видео)
Исследователям удалось заснять невероятно редкие кадры того, как детеныши белого медведя выходят из берлог — ученые засняли процесс в бесприцидентных подробностях.
Впервые в истории ученые предоставляют беспрецедентный взгляд на жизнь белых медведей, живущих в берлогах. Исследователям впервые удалось объединить данные спутникового ошейника GPS с дистанционно управляемыми камерами для изучения первых нескольких месяцев жизни детенышей. В результате команде удалось добыть невероятные кадры, пишет IFLScience.
Исследование было проведено учеными из Polar Bears International (PBI), San Diego Zoo Wildlife Alliance, Норвежского полярного института и Университета Торонто в Скарборо. В ходе исследования были запечатлены подробные кадры того, как детеныши белого медведя впервые выходят из своих берлог, за ошеломляющий период в почти 10 лет в Шпицбергене, Норвегия.
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По словам соавтора исследования, доктора Луизы Арчер, когда у самки белого медведя наступает время обзавестись детенышами, она строит берлогу, которая станет домом на несколько месяцев. Ученые также обнаружили, что самки, как правило, возвращаются в те же места для берлоги, а оказавшись внутри, приступают к обучению детенышей.
Самки заходят в свою берлогу где-то с октября по ноябрь, и в это время ее оплодотворенная яйцеклетка начинает развиваться. У белых медведей активная беременность длится всего около 60 дней, довольно короткий активный период беременности, и детеныши рождаются с декабря по январь. Детеныши рождаются крайне недоразвитыми, что ученые называют птенцовыми.
Исследования показали, что детеныши весят около 600 граммов, поэтому очень маленькие и почти безволосые, с очень слабым покровом из шерсти. Они также рождаются слепыми, поэтому в это время они действительно зависят от своей матери.
Наблюдение за самками и детенышами в этот особенный период является чрезвычайно важным, поскольку присутствие человека в Арктике расширяется. Есть надежда, что, внедряя новые инструменты для наблюдения за медведями в эти уязвимые месяцы, ученые смогут получить критически важные сведения об их поведении, которые можно будет использовать для поддержки более эффективных стратегий сохранения.
Авторы исследования отмечают, что их новая работа знаменует собой скачок вперед в исследовании материнских логов, поскольку оно стало первым, где ученые совместили данные с дистанционных камер и ошейников. Эта новая методология позволяет ученым изучать белых медведей, не беспокоя их, и уже выявила любопытные факты об их поведении в эти важные месяцы.
Наблюдение за медведями, живущими в берлогах, показало, что они не все выходят из берлоги одинаково, поскольку были различия в том, как долго они проводили вне берлоги, прежде чем вернуться, и как быстро логово было полностью покинуто.
Порой ученые наблюдали за самками, которые выходили и оставались там только очень короткое время. Однако ученые также выдели и семью, которая ушла всего через 2 дня в берлоге, в то время как другая семья оставалась в берлоге в течение месяца. Авторы исследования также отмечают, что они наблюдали невероятное количество таких вариаций.
Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что изменение климата ведет к исчезновению белых медведей и появлению гибрида.