Первые кадры в истории: как детеныши белого медведя покидают берлогу (видео)

Исследователям удалось заснять невероятно редкие кадры того, как детеныши белого медведя выходят из берлог — ученые засняли процесс в бесприцидентных подробностях.

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Впервые в истории ученые предоставляют беспрецедентный взгляд на жизнь белых медведей, живущих в берлогах. Исследователям впервые удалось объединить данные спутникового ошейника GPS с дистанционно управляемыми камерами для изучения первых нескольких месяцев жизни детенышей. В результате команде удалось добыть невероятные кадры, пишет IFLScience.

Исследование было проведено учеными из Polar Bears International (PBI), San Diego Zoo Wildlife Alliance, Норвежского полярного института и Университета Торонто в Скарборо. В ходе исследования были запечатлены подробные кадры того, как детеныши белого медведя впервые выходят из своих берлог, за ошеломляющий период в почти 10 лет в Шпицбергене, Норвегия.

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По словам соавтора исследования, доктора Луизы Арчер, когда у самки белого медведя наступает время обзавестись детенышами, она строит берлогу, которая станет домом на несколько месяцев. Ученые также обнаружили, что самки, как правило, возвращаются в те же места для берлоги, а оказавшись внутри, приступают к обучению детенышей.

Самки заходят в свою берлогу где-то с октября по ноябрь, и в это время ее оплодотворенная яйцеклетка начинает развиваться. У белых медведей активная беременность длится всего около 60 дней, довольно короткий активный период беременности, и детеныши рождаются с декабря по январь. Детеныши рождаются крайне недоразвитыми, что ученые называют птенцовыми.

Исследования показали, что детеныши весят около 600 граммов, поэтому очень маленькие и почти безволосые, с очень слабым покровом из шерсти. Они также рождаются слепыми, поэтому в это время они действительно зависят от своей матери.

Наблюдение за самками и детенышами в этот особенный период является чрезвычайно важным, поскольку присутствие человека в Арктике расширяется. Есть надежда, что, внедряя новые инструменты для наблюдения за медведями в эти уязвимые месяцы, ученые смогут получить критически важные сведения об их поведении, которые можно будет использовать для поддержки более эффективных стратегий сохранения.

Логово белого медведя в заливе Прадхо, Аляска (2009), демонстрирующее, почему их нелегко найти Фото: Polar Bears International

Авторы исследования отмечают, что их новая работа знаменует собой скачок вперед в исследовании материнских логов, поскольку оно стало первым, где ученые совместили данные с дистанционных камер и ошейников. Эта новая методология позволяет ученым изучать белых медведей, не беспокоя их, и уже выявила любопытные факты об их поведении в эти важные месяцы.

Наблюдение за медведями, живущими в берлогах, показало, что они не все выходят из берлоги одинаково, поскольку были различия в том, как долго они проводили вне берлоги, прежде чем вернуться, и как быстро логово было полностью покинуто.

Порой ученые наблюдали за самками, которые выходили и оставались там только очень короткое время. Однако ученые также выдели и семью, которая ушла всего через 2 дня в берлоге, в то время как другая семья оставалась в берлоге в течение месяца. Авторы исследования также отмечают, что они наблюдали невероятное количество таких вариаций.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что изменение климата ведет к исчезновению белых медведей и появлению гибрида.