Перші кадри в історії: як дитинчата білого ведмедя залишають барліг (відео)
Дослідникам вдалося зняти неймовірно рідкісні кадри того, як дитинчата білого ведмедя виходять із барлогів — учені зняли процес у безпрецедентних подробицях.
Уперше в історії вчені надають безпрецедентний погляд на життя білих ведмедів, які живуть у барлогах. Дослідникам уперше вдалося об'єднати дані супутникового нашийника GPS з дистанційно керованими камерами для вивчення перших кількох місяців життя дитинчат. У результаті команді вдалося добути неймовірні кадри, пише IFLScience.
Дослідження було проведено вченими з Polar Bears International (PBI), San Diego Zoo Wildlife Alliance, Норвезького полярного інституту та Університету Торонто в Скарборо. Під час дослідження були зафіксовані докладні кадри того, як дитинчата білого ведмедя вперше виходять зі своїх барлогів, за приголомшливий період у майже 10 років у Шпіцбергені, Норвегія.
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За словами співавторки дослідження, докторки Луїзи Арчер, коли у самки білого ведмедя настає час завести дитинчат, вона будує барліг, який стане будинком на кілька місяців. Вчені також виявили, що самки, як правило, повертаються в ті самі місця для барлогу, а опинившись усередині, починають навчати дитинчат.
Самки заходять у свій барліг десь із жовтня по листопад, і в цей час її запліднена яйцеклітина починає розвиватися. У білих ведмедів активна вагітність триває всього близько 60 днів, досить короткий активний період вагітності, і дитинчата народжуються з грудня до січня. Дитинчата народжуються вкрай недорозвиненими, що вчені називають пташенячими.
Дослідження показали, що дитинчата важать близько 600 грамів, тож дуже маленькі та майже безволосі, з дуже слабким покровом із шерсті. Вони також народжуються сліпими, тому в цей час вони справді залежать від своєї матері.
Спостереження за самками та дитинчатами в цей особливий період є надзвичайно важливим, оскільки присутність людини в Арктиці розширюється. Є надія, що, впроваджуючи нові інструменти для спостереження за ведмедями в ці вразливі місяці, вчені зможуть отримати критично важливі відомості про їхню поведінку, які можна буде використати для підтримки більш ефективних стратегій збереження.
Автори дослідження зазначають, що їхня нова робота знаменує собою стрибок уперед у дослідженні материнських лігв, оскільки воно стало першим, де вчені поєднали дані з дистанційних камер і нашийників. Ця нова методологія дає змогу вченим вивчати білих ведмедів, не турбуючи їх, і вже виявила цікаві факти про їхню поведінку в ці важливі місяці.
Спостереження за ведмедями, які живуть у барлогах, показало, що вони не всі виходять з барлогів однаково, оскільки були відмінності в тому, як довго вони проводили поза барлогом, перш ніж повернутися, і як швидко лігво було повністю покинуто.
Часом науковці спостерігали за самками, які виходили та залишалися там тільки дуже короткий час. Однак науковці також виділили та сім'ю, яка пішла всього через 2 дні в барлозі, в той час, як інша сім'я залишалася в барлозі протягом місяця. Автори дослідження також зазначають, що вони спостерігали неймовірну кількість таких варіацій.
Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що зміна клімату веде до зникнення білих ведмедів і появи гібрида.