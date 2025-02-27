Перші кадри в історії: як дитинчата білого ведмедя залишають барліг (відео)

Дослідникам вдалося зняти неймовірно рідкісні кадри того, як дитинчата білого ведмедя виходять із барлогів — учені зняли процес у безпрецедентних подробицях.

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Уперше в історії вчені надають безпрецедентний погляд на життя білих ведмедів, які живуть у барлогах. Дослідникам уперше вдалося об'єднати дані супутникового нашийника GPS з дистанційно керованими камерами для вивчення перших кількох місяців життя дитинчат. У результаті команді вдалося добути неймовірні кадри, пише IFLScience.

Дослідження було проведено вченими з Polar Bears International (PBI), San Diego Zoo Wildlife Alliance, Норвезького полярного інституту та Університету Торонто в Скарборо. Під час дослідження були зафіксовані докладні кадри того, як дитинчата білого ведмедя вперше виходять зі своїх барлогів, за приголомшливий період у майже 10 років у Шпіцбергені, Норвегія.

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За словами співавторки дослідження, докторки Луїзи Арчер, коли у самки білого ведмедя настає час завести дитинчат, вона будує барліг, який стане будинком на кілька місяців. Вчені також виявили, що самки, як правило, повертаються в ті самі місця для барлогу, а опинившись усередині, починають навчати дитинчат.

Самки заходять у свій барліг десь із жовтня по листопад, і в цей час її запліднена яйцеклітина починає розвиватися. У білих ведмедів активна вагітність триває всього близько 60 днів, досить короткий активний період вагітності, і дитинчата народжуються з грудня до січня. Дитинчата народжуються вкрай недорозвиненими, що вчені називають пташенячими.

Дослідження показали, що дитинчата важать близько 600 грамів, тож дуже маленькі та майже безволосі, з дуже слабким покровом із шерсті. Вони також народжуються сліпими, тому в цей час вони справді залежать від своєї матері.

Спостереження за самками та дитинчатами в цей особливий період є надзвичайно важливим, оскільки присутність людини в Арктиці розширюється. Є надія, що, впроваджуючи нові інструменти для спостереження за ведмедями в ці вразливі місяці, вчені зможуть отримати критично важливі відомості про їхню поведінку, які можна буде використати для підтримки більш ефективних стратегій збереження.

Лігво білого ведмедя в затоці Прадхо, Аляска (2009), що демонструє, чому їх нелегко знайти Фото: Polar Bears International

Автори дослідження зазначають, що їхня нова робота знаменує собою стрибок уперед у дослідженні материнських лігв, оскільки воно стало першим, де вчені поєднали дані з дистанційних камер і нашийників. Ця нова методологія дає змогу вченим вивчати білих ведмедів, не турбуючи їх, і вже виявила цікаві факти про їхню поведінку в ці важливі місяці.

Спостереження за ведмедями, які живуть у барлогах, показало, що вони не всі виходять з барлогів однаково, оскільки були відмінності в тому, як довго вони проводили поза барлогом, перш ніж повернутися, і як швидко лігво було повністю покинуто.

Часом науковці спостерігали за самками, які виходили та залишалися там тільки дуже короткий час. Однак науковці також виділили та сім'ю, яка пішла всього через 2 дні в барлозі, в той час, як інша сім'я залишалася в барлозі протягом місяця. Автори дослідження також зазначають, що вони спостерігали неймовірну кількість таких варіацій.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що зміна клімату веде до зникнення білих ведмедів і появи гібрида.