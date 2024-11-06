Майже посадка на Сонце: зонд NASA зробить те, що ніколи не робив жоден апарат (відео)

Сонячний зонд "Паркер" наблизиться до Сонця на рекордній швидкості і на рекордно близьку відстань.

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У грудні сонячний зонд "Паркер" від NASA здійснить неймовірне зближення із Сонцем на найвищій швидкості. Такого ще не робив жоден космічний апарат в історії. Але перед цим зонду NASA потрібно здійснити сьомий за рахунком обліт Венери, пише Space.

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Траєкторія польоту сонячного зонда "Паркер" під час минулого зближення із Сонцем

Сонячний зонд "Паркер", який займається вивченням нашої зірки, у середу, 6 листопада, завершить сьомий за рахунком обліт Венери, що дасть йому змогу підлетіти до Сонця на найближчу відстань, де ще не бував жоден космічний апарат. Приблизно 24 грудня зонд NASA підлетить до Сонця на відстань трохи більше, ніж 6 млн км, і це буде абсолютним рекордом для будь-якого космічного апарату.

При цьому сонячний зонд "Паркер" торкнеться поверхні Сонця, тобто фотосфери або видимої частини атмосфери нашої зірки, на рекордній швидкості — 692 010 км/год. Такої швидкості не досягав жоден створений людиною апарат. Чи зможе пережити апарат таку близьку зустріч із Сонцем, учені з NASA дізнаються тільки 27 грудня.

Приблизно 24 грудня зонд NASA підлетить до Сонця на відстань трохи більше, ніж 6 млн км, і це буде абсолютним рекордом для будь-якого космічного апарату Фото: NASA

Науковці, які опікуються цією місією кажуть, що таке зближення зонда із Сонцем означає, що відбудеться майже приземлення на нашу зірку. І це буде найважливіше досягнення людства в космосі, яке можна порівняти з першою висадкою астронавтів на Місяць у 1969 році.

Сонячний зонд "Паркер" був запущений у космос 6 років тому, щоб розкрити головні таємниці Сонця. Наприклад, чому найзовніша частина атмосфери нашої зірки, сонячна корона, стає гарячішою, ніж поверхня Сонця з висотою. Водночас за ці роки зонду NASA вже вдалося наблизитися до розгадки не тільки цієї таємниці, а й багатьох інших. Для того, щоб сонячний зонд "Паркер" міг підлітати близько до Сонця, йому потрібно використовувати гравітаційну допомогу Венери.

Зліва: зображення нічного боку Венери, зроблене камерою сонячного зонда "Паркер", яке показує інфрачервоне випромінювання поверхні. Світліші відтінки представляють більш високі температури, а темні відтінки — більш низькі. Справа: радіолокаційне зображення поверхні Венери, зроблене апаратом "Магеллан", де синій колір показує рівнини, а червоний — височини Фото: NASA

Хоча космічний апарат створений для вивчення Сонця, під час близьких прольотів повз Венеру йому вдалося зібрати багато корисних наукових даних про цю планету. Наприклад, 2020 року вчені з'ясували, що камера зонда може побачити поверхню Венери крізь дуже щільні та густі хмари. Водночас камера змогла розрізнити різні особливості рельєфу планети і зібрати різні дані про Венеру, яка є ще погано вивченим світом.

Вчені з NASA сподіваються, що після завершення сьомого обльоту Венери на висоті 376 км камера сонячного зонда "Паркер" також надасть нові цінні дані про другу планету від Сонця.

Як уже писав Фокус, зараз у Землі є два природні супутники, але один скоро полетить назавжди. Наприкінці вересня 2024 року наша планета обзавелася ще одним супутником, але в листопаді він назавжди полетить у глибокий космос.

Також Фокус писав про те, що влітку цього року сонячний зонд "Паркер" наблизився до Сонця на відстань трохи більше 7 млн км.