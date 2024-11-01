Мощный взрыв на Солнце создал дыру: на Земле появится геомагнитная буря, известны даты (фото)

Ученые из NASA предупредили, что сильный и быстрый поток солнечной плазмы устремился к нашей планете и врежется в нее.

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Космические аппараты NASA обнаружили мощный корональный выброс массы на Солнце, который произошел во вторник, 29 октября. Этот поток солнечной плазмы должен врезаться в магнитное поле нашей планеты в пятницу, 1 ноября, или же в субботу, 2 ноября. В результате возникнет геомагнитная буря, пишет Daily Mail.

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На видео показана вспышка на Солнце класса Х

В середине октября ученые из NASA сообщили о том, что пик активности Солнца, известный как солнечный максимум, уже наступил и продлится примерно в течение года. Это значит, что в это время на Солнце будет происходить много взрывных событий, таких как солнечные вспышки и корональные выбросы массы.

Новый корональный выброс массы возник в результате извержения в юго-западной части Солнца, когда плазму в космос выбросили более холодные участки на поверхности нашей звезды. В результате извержения образовалась большая корональная дыра. Это участок солнечной короны, то есть самой внешней части атмосферы Солнца, где плазма намного плотнее и холоднее, чем ее окружение.

Ученые считают, что поток плазмы, который врежется в магнитное поле нашей планеты может нанести не очень сильный удар, что приведет к появлению геомагнитной бури класса G1. Это самая слабая геомагнитная буря по пятибалльной шкале таких событий. Но даже такие слабые геомагнитные бури могут вызывать небольшой сбой в работе электросетей, спутников и радиосвязи.

Новый корональный выброс массы возник в результате извержения в юго-западной части Солнца, когда плазму в космос выбросили более холодные участки на поверхности нашей звезды Фото: NASA

Также столкновение солнечной плазмы с магнитным полем Земли приводит к появлению полярного сияния. Чем сильнее геомагнитная буря, тем ярче и красочнее такие атмосферные явления, которые могут быть даже видны далеко за пределами полярных регионов Земли. Ученые считают, что существует очень низкая вероятность того, что вечером в пятницу, 1 ноября, или же в субботу, 2 ноября, полярное синие можно будет наблюдать в средних широтах.

Когда начался нынешний 25-й солнечный цикл (у Солнца есть 11-летний цикл активности с периодами ее повышения и спада) в 2029 году ученые прогнозировали, что солнечный максимум начнется в июле 2025 года. Но из-за сильно возросшей активности Солнца в 2024 году, стало ясно, что пик активности нашей звезды наступит раньше.

Если обычно в течение года на Солнца возникает примерно 10 вспышек (это выбросы энергии и излучения, которые часто происходят вместе с извержением плазмы) самого мощного класса Х, то в этом году уже зафиксировали 41 такое событие.

Ученые прогнозируют, что до конца этого года, а также в течение следующего года, будет происходить очень много вспышек и корональных выбросов массы на Солнце, что приведет к большему количеству геомагнитных бурь на Земле.

Фокус уже писал об одной из вспышек класса Х, которая возникла на Солнце в конце октября и привела частичному радиоблэкауту на Земле.

Также Фокус писал о том, что кометы могут столкнуться с Землей и астрономы выяснили, как обнаружить угрозу заранее. Ученые считают, что для обнаружения потенциально опасных для Земли комет нужно использовать метеорные потоки.