Взрыв в Млечном Пути. Остаток сверхновой Кассиопея А ведет себя странным образом

Новое исследование показало, что части туманности Кассиопея А расширятся неравномерно и, возможно, причиной является столкновение с другим объектом.

Ученые заново изучили остаток от взрыва сверхновой Кассиопея А, который сейчас представляет собой туманность размером в 19 световых лет с помощью космического телескопа "Чандра". Новые данные показывают, что туманность расширяется неравномерно и виной этому может быть вмешательство другого объекта, сообщает Daily Mail.

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Кассиопея А – это остаток одного из самых известных взрывов сверхновых в Млечном Пути. Он находится в созвездии Кассиопея на расстоянии 11 тысяч световых лет от Земли. Считается, что свет от взрыва этой сверхновой достиг нашей планеты примерно в 1670 году.

Ученые из Амстердамского университета, Нидерланды, и Гарвардского университета, США обнаружили, что внутренние области этой туманности вообще не расширяются, а двигаются внутрь. В то время как внешние области расширяются слишком быстро. Но в теории они должны замедляться.

[ + – ] Ученые обнаружили, что внутренние области Кассиопеи А вообще не расширяются, а двигаются внутрь. В то время как внешние области расширяются слишком быстро Фото: NASA

Такое необычное поведение в остатке сверхновой можно объяснить только двумя событиями.

"Или где-то там есть дыра, что-то вроде вакуума, в веществе остатка сверхновой, из-за чего горячая оболочка внезапно перемещается внутрь. Или туманность с чем-то столкнулась", — говорит Джейкоб Винк из Амстердамского университета.

Ученые считают, что расширение остатка сверхновой происходит в газе, который выбросила умирающая звезда задолго до взрыва. И эта оболочка из газа остается в окружающей среде. Сейчас по расчетам исследователей туманность Кассиопея А расширяется со средней скоростью от 13,8 млн км/ч до 21,4 млн км/ч.

Поэтому ученые предполагают, что скорее всего туманность Кассиопея А столкнулась именно с оболочкой из газа, который был выброшен звездой до взрыва и благодаря этому происходит неравномерное расширение в остатке от взрыва сверхновой. Внешние области ускоряются, а внутренние области – сжимаются внутрь. Эти выводы ученые сделали в результате компьютерного моделирования.

[ + – ] Внешние области Кассиопеи А ускоряются, а внутренние области – сжимаются внутрь. Эти выводы ученые сделали в результате компьютерного моделирования Фото: Daily Mail

В последнее время остаток от взрыва сверхновой Кассиопея А привлекает особое внимание астрономов. Например, запущенный в конце 2021 года космический рентгеновский телескоп IXPE сделал первое изображение как раз Кассиопеи А. В то же время команда космического телескопа имени Джеймса Уэбба в конце 2022 года планирует внимательно изучить этот объект.

[ + – ] 14 февраля 2022 года новый космический телескоп IXPE прислал изображение остатка от взрыва сверхновой Кассиопея А Фото: NASA

Напоминаем, что астрономы показали взрыв сверхновой на расстоянии 500 млн лет в галактике Колесо Телеги.

Фокус также писал о грядущих планах команды телескопа Уэбба относительно первых космических целей для изучения новой инфракрасной обсерваторией.