Вибух у Колесі Воза. Астрономи показали спалах наднової на відстані 500 млн років (фото)

Ученим вдалося зафіксувати момент вибуху зірки наприкінці свого життєвого циклу, яка знаходиться на відстані 500 млн років від нас.

Астрономи назвали нову наднову SN2021afdx. Ця зірка вибухнула в незвичайній за своїм виглядом галактиці Колесо Воза. Світлу знадобилося 500 млн років, щоб досягти Землі, і щоб телескопи змогли зафіксувати цю масштабну подію, повідомляє Daily Mail.

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Учені вважають, що SN2021afdx була надновою типу II. Така наднова з'являється, коли зірка закінчує свій життєвий цикл, потім відбувається вибух і залишається чорна діра, або нейтронна зірка.

Ця наднова знаходиться в галактиці Колесо Воза в сузір'ї Скульптора на відстані 500 млн світлових років від Землі. Ця галактика була звичайною спіральною галактикою. Але приблизно 200 млн років тому вона зіткнулася з меншою галактикою-компаньйоном, і ця подія змінила її форму і зробила її схожою на колесо.

[ + – ] Зображення галактики Колесо Воза 2014 року (ліворуч), коли наднову ще не було видно, і нове зображення (праворуч), де в нижньому лівому кутку можна побачити яскраву світлу пляму, яка є надновою Фото: ESO

Нове зображення наднової ученим вдалося отримати за допомогою телескопа New Technology Telescope, який знаходиться в Чилі. Вони порівняли це фото із зображенням галактики Колесо Воза, яке зробив дуже великий телескоп ще в 2014 році. Тоді вибух ще не бачили.

[ + – ] Яскрава світла пляма, яка показує вибух наднової, можна побачити в нижній лівій частині нового зображення галактики Колесо Воза (виділено червоним колом) Фото: ESO

За словами вчених, світло від вибуху зірки можна спостерігати на Землі протягом кількох місяців і навіть років. І це, незважаючи на те, що наднова SN2021afdx вибухнула 500 млн років тому. Учені вважають, що наднові після вибуху заповнюють простір довкола важкими елементами. З них формуються молоді зірки, а ті, зі свого боку, дають життя новим зіркам і планетам. Щоб виявити вибух наднових астрономів доводиться спостерігати за Всесвітом по кілька років поспіль.

Що стосується галактики Колесо Воза, то це лінзовидна та кільцеподібна галактика. Її діаметр — приблизно 150 000 світлових років. Це означає, що наш Чумацький Шлях міг би поміститися всередині цієї галактики. Галактика Колесо Воза є головною у групі галактик з однойменною назвою, куди входять ще три галактики-компаньйони.

Нагадуємо, що астрономам вдалося розгадати загадку найяскравішої наднової, вибух якої спостерігали ще в 1006 році.

Також Фокус писав про те, що вченим удалося відкрити новий тип наднових.