За допомогою лазера та пінопласту: вчені відтворили народження Сонячної системи
Французькі вчені вирішили перевірити теорію появи нашої зіркової системи під впливом вибуху наднової за допомогою незвичайного методу.
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Точне походження Сонячної системи є предметом суперечок серед учених. Дослідники з Політехнічного інституту в Парижі вважають, що наша Сонячна система з'явилася внаслідок вибуху наднової. Ударна хвиля від вибуху створила область щільної речовини в молекулярній хмарі з газу та пилу, яка стиснулася та утворилися Сонце та планети. Щоб перевірити свою теорію, вчені вирішили використати лазер і мильну бульбашку, повідомляє Daily Mail.
Вчені зважали на те, що необхідно щось, щоб воно вплинуло на хмару газу та пилу, з якого з'явилося Сонце, а потім і всі планети.
"Ми вважаємо, що неподалік молекулярної хмари вибухнула гігантська зірка й ударна хвиля від вибуху врізалася в цю хмару. Цей процес змусив пил і газ навколо протозорі обертатися, що дозволило сформуватися планетам навколо зірки", — каже Бруно Альбертацці з Політехнічного інституту в Парижі.
Астрономічні спостереження не дозволяють побачити цей процес, а моделювання не може впоратися зі складністю взаємодії між хмарами та залишками наднових. Тому процес утворення зірок та планет залишається предметом численних дискусій.
Французькі вчені використали пінопластовий шар, який би був щільною областю в молекулярній хмарі, й помістили його всередину камери з газом. Потім вони використали потужний лазер, щоб створити ударну хвилю, як від вибуху наднової, яка пройшла через камеру з газом і потім зачепила б мильну бульбашку.
Експеримент показав, що зірки формуються з вибухових хвиль наднової, які поширюються через газ та пил, створюючи області із щільної речовини.
"Наша примітивна молекулярна хмара, в якій утворилося Сонце, ймовірно, спричинена залишками наднової", — говорить Альбертацці.
За словами вчених, залишки речовини, викинутої стародавнім вибухом, досі можна знайти у зразках метеоритів. Це означає, що всю речовину, з якої складається наша Сонячна система та планети, колись викинула наднова, кажуть вчені.
Нагадуємо, що астрономи виявили першу міжгалактичну наднову. Залишки цієї зірки вдалося виявити у просторі, що знаходиться між галактиками.
Фокус вже писав про те, що також існує кілька головних теорій про існування ще однієї такої ж Землі, як наша планета, і паралельних Всесвітів.