За допомогою лазера та пінопласту: вчені відтворили народження Сонячної системи

Французькі вчені вирішили перевірити теорію появи нашої зіркової системи під впливом вибуху наднової за допомогою незвичайного методу.

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Точне походження Сонячної системи є предметом суперечок серед учених. Дослідники з Політехнічного інституту в Парижі вважають, що наша Сонячна система з'явилася внаслідок вибуху наднової. Ударна хвиля від вибуху створила область щільної речовини в молекулярній хмарі з газу та пилу, яка стиснулася та утворилися Сонце та планети. Щоб перевірити свою теорію, вчені вирішили використати лазер і мильну бульбашку, повідомляє Daily Mail.

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Вчені зважали на те, що необхідно щось, щоб воно вплинуло на хмару газу та пилу, з якого з'явилося Сонце, а потім і всі планети.

"Ми вважаємо, що неподалік молекулярної хмари вибухнула гігантська зірка й ударна хвиля від вибуху врізалася в цю хмару. Цей процес змусив пил і газ навколо протозорі обертатися, що дозволило сформуватися планетам навколо зірки", — каже Бруно Альбертацці з Політехнічного інституту в Парижі.

Астрономічні спостереження не дозволяють побачити цей процес, а моделювання не може впоратися зі складністю взаємодії між хмарами та залишками наднових. Тому процес утворення зірок та планет залишається предметом численних дискусій.

[ + – ] Дослідники з Політехнічного інституту в Парижі вважають, що наша Сонячна система з'явилася внаслідок вибуху наднової. Ударна хвиля від вибуху створила область щільної речовини в молекулярній хмарі з газу та пилу, яка стиснулася та утворилися Сонце та планети Фото: Daily Mail

Французькі вчені використали пінопластовий шар, який би був щільною областю в молекулярній хмарі, й помістили його всередину камери з газом. Потім вони використали потужний лазер, щоб створити ударну хвилю, як від вибуху наднової, яка пройшла через камеру з газом і потім зачепила б мильну бульбашку.

Експеримент показав, що зірки формуються з вибухових хвиль наднової, які поширюються через газ та пил, створюючи області із щільної речовини.

"Наша примітивна молекулярна хмара, в якій утворилося Сонце, ймовірно, спричинена залишками наднової", — говорить Альбертацці.

За словами вчених, залишки речовини, викинутої стародавнім вибухом, досі можна знайти у зразках метеоритів. Це означає, що всю речовину, з якої складається наша Сонячна система та планети, колись викинула наднова, кажуть вчені.

Нагадуємо, що астрономи виявили першу міжгалактичну наднову. Залишки цієї зірки вдалося виявити у просторі, що знаходиться між галактиками.

Фокус вже писав про те, що також існує кілька головних теорій про існування ще однієї такої ж Землі, як наша планета, і паралельних Всесвітів.