Ученые обнаружили мощный "космический лазер": луч идет из очень глубокого космоса

Источником света стала галактика, которая находится на расстоянии 5 млрд световых лет от нас.

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Ученые обнаружили мощный лазерный луч, если точнее, то мощные электромагнитные волны сантиметрового диапазона или микроволны, которые излучает мегамазер. Его источником является галактика WISEA J033046.26−275518.3. Свет мегамазера преодолел 5 млрд световых лет, прежде чем его уловил радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке, сообщает ScienceAlert.

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Мазер — это микроволновый эквивалент лазера. Вместо того, чтобы излучать видимый свет, мазер излучает микроволны и радиоволны, которые стимулируются и усиливаются. Чаще всего источниками мазеров являются планеты, кометы, молекулярные облака и звезды.

"Мы назвали этот мазер мегамазером из-за того, что он очень мощный. И его мы обнаружили всего за одну ночь наблюдений", — говорит Марцин Гловацки из Университета Кертин, Австралия.

По словам ученых, обнаруженный мегамазер был усилен гидроксильными молекулами, состоящими из одного атома водорода и одного атома кислорода. Такие мазеры появляются в галактиках, которые либо уже столкнулись с другой галактикой и сливаются с ней, либо еще происходит процесс такого столкновения.

"Когда две галактики сталкиваются, от этого процесса исходят лучи света, которые можно увидеть на очень далеких расстояниях", — говорит Джереми Дарлинг из Университета штата Колорадо.

По словам ученых, гидроксильные мегамазеры действуют как сигнальный маяк, который указывает на процесс столкновения галактик, в результате которого появляются новые звезды, а черные дыры получают новое вещество и растут.

[ + – ] Примерное месторасположение галактики WISEA J033046.26−275518.3 (отмечена красным "прицелом") на фоне известных звезд Фото: ScienceAlert

Ученые считают, что галактика WISEA J033046.26−275518.3 появилась в результате столкновения двух галактик и между ними происходит взаимодействие.

"Теперь мы планируем найти еще больше мегамазеров. Существует теория, что галактики сталкиваются чаще, чем мы предполагаем, и такие гидроксильные мегамазеры смогут подтвердить эту гипотезу", — говорит Гловацки.

Напоминаем, что астрономы обнаружили самую далекую от Земли галактику. Ученые считают, что она уже существовала всего через 330 млн лет после Большого взрыва.

Фокус уже писал о том, что астрономам удалось найти необычный объект, который посылает таинственные сигналы из Млечного Пути.

Также Фокус писал об огромной ударной волне, которая летит через космос и по размерам она больше нашей галактики.