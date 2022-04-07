Маленькая красная точка. Астрономы обнаружили самую далекую от Земли галактику (фото)

По словам ученых, обнаруженный красный объект, который считают галактикой, уже существовал через 330 млн лет после Большого взрыва.

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Свет самой далекой галактики, которую назвали HD1, преодолел расстояние в 13,5 млрд лет, прежде чем достиг Земли. Но ученые еще не определись с терминологией: или это галактика, где происходит бурное появление новых звезд, или это квазар (это активное ядро галактики на начальном этапе формирования) с активной сверхмассивной черной дырой в центре. Если это квазар, то рост черной дыры до сверхмассивных размеров в ранней Вселенной меняет все современные модели формирования и эволюции черных дыр, сообщает ScienceAlert.

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"Узнать точно, что из себя представляет этот объект чрезвычайно сложно. Это все равно, что пытаться разобрать цвет флага на корабле, который находится далеко в море и скрыт туманом. Конечно можно кое-что заметить, но очень трудно получить полное представление. Придется приложить немало усилий, чтобы разобраться в этом и в ходе этого процесса нужно будет исключить все неправдоподобные версии", — говорит Фабио Пакуччи из Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики.

[ + – ] Свет самой далекой галактики, которую назвали HD1, преодолел расстояние в 13,5 млрд лет, прежде чем достиг Земли Фото: ScienceAlert

Международная группа ученых обнаружила галактику HD1 в рамках исследования, которое было направлено именно на поиск очень далеких объектов во Вселенной. Для этого ученые использовали наземные обсерватории, такие как телескоп Subaru, телескоп VISTA, Инфракрасный телескоп Великобритании на Гавайях и космический телескоп Spitzer.

По словам ученых, обнаружить похожие объекты из ранней Вселенной очень тяжело. Даже свет квазаров, которые являются самыми яркими объектами в космосе, тускнеет, чем дальше они находятся от нас.

[ + – ] Галактика NGC 4319 и квазар Маркарян 205 (вверху). Квазар - это активное ядро галактики на начальном этапе формирования со сверхмассивной черной дырой в центре Фото: wikipedia

Галактика или квазар?

Но свет, который излучает галактика HD1 привел ученых в замешательство. Этот свет очень яркий в ультрафиолетовом диапазоне. Это может говорить о том, что внутри происходило бурное образование звезд.

Ученые даже посчитали, что столько света должно выходить в процессе формирования 100 звезд в год. Но это в 10 раз больше, чем предполагают модели галактики в ранней Вселенной. Но этот вопрос можно решить, если учесть, что ранние звезды были не такими, как появляются сейчас.

"Самые первые звезды, которые появились во Вселенной, была массивнее, ярче и горячее, чем современные звезды. Такие звезды могут излучать гораздо больше света в ультрафиолетовом диапазоне. И это могло бы объяснить необычно яркую светимость этой галактики", — говорит Пакуччи.

Но ученые рассматривают и другой вариант. Он состоит в том, что обнаруженная галактика была квазаром. Это активное ядро галактики на начальном этапе формирования со сверхмассивной черной дырой в центре. Эта дыра поглощает вещество с огромной скоростью и в результате, появляются яркие вспышки света, которые видно на огромных расстояниях.

Чтобы появилось такое количество света, как увидели астрономы, сверхмассивная черная дыра должна быть примерно в 100 миллионов раз больше массы Солнца. А такой размер черной дыры в ранней Вселенной меняет все современные модели формирования и эволюции черных дыр.

Напоминаем, что астрономы обнаружили ранее неизвестную структуру недалеко от перемычки в центре Млечного Пути.