Маленька червона крапка. Астрономи виявили найдальшу від Землі галактику (фото)

За словами вчених, виявлений червоний об'єкт, який вважають галактикою, вже існував через 330 млн років після Великого вибуху.

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Світло найдальшої галактики, яку назвали HD1, подолало відстань у 13,5 млрд років, перш ніж досягло Землі. Але вчені ще не визначись із термінологією: або це галактика, де відбувається бурхлива поява нових зірок, або це квазар (це активне ядро галактики на початковому етапі формування) з активною надмасивною чорною дірою в центрі. Якщо це квазар, то зростання чорної діри до надмасивних розмірів у ранньому Всесвіті змінює всі сучасні моделі формування й еволюції чорних дір, повідомляє ScienceAlert.

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"Дізнатися точно, що собою являє цей об'єкт, надзвичайно складно. Це все одно, що намагатися розібрати колір прапора на кораблі, який розташований далеко в морі та прихований туманом. Звичайно, можна дещо помітити, але дуже важко отримати повне уявлення. Прийдеться докласти чимало зусиль, щоб розібратися в цьому, і в ході цього процесу потрібно буде виключити всі неправдоподібні версії", — каже Фабіо Пакуччі з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

[ + – ] Світло найдальшої галактики, яку назвали HD1, подолало відстань у 13,5 млрд років, перш ніж досягло Землі Фото: ScienceAlert

Міжнародна група вчених виявила галактику HD1 у межах дослідження, яке було спрямоване саме на пошук дуже далеких об'єктів у Всесвіті. Для цього вчені використовували наземні обсерваторії, такі як телескоп Subaru, VISTA телескоп, Інфрачервоний телескоп Великобританії на Гаваях і космічний телескоп Spitzer.

За словами вчених, виявити схожі об'єкти з раннього Всесвіту дуже важко. Навіть світло квазарів, які є найяскравішими об'єктами в космосі, тьмяніє, що далі вони від нас.

[ + – ] Галактика NGC 4319 та квазар Маркарян 205 (зверху). Квазар — це активне ядро галактики на початковому етапі формування з надмасивною чорною дірою в центрі Фото: wikipedia

Галактика чи квазар?

Але світло, яке випромінює галактика HD1, збентежило вчених. Це світло дуже яскраве в ультрафіолетовому діапазоні. Це може говорити про те, що всередині відбувалося бурхливе утворення зірок.

Учені навіть порахували, що стільки світла має виходити в процесі формування 100 зірок на рік. Але це в 10 разів більше, ніж припускають моделі галактики в ранньому Всесвіті. Але це питання можна вирішити, зважаючи на те, що ранні зірки були не такими, які з'являються зараз.

"Найперші зірки, які з'явилися в Усесвіті, були масивнішими, яскравішими та гарячішими, ніж сучасні зірки. Такі зірки можуть випромінювати набагато більше світла в ультрафіолетовому діапазоні. І це могло б пояснити надзвичайно яскраву світність цієї галактики", — говорить Пакуччі.

Але вчені розглядають інший варіант. Він полягає в тому, що виявлена галактика була квазаром. Це активне ядро галактики на початковому етапі формування з надмасивною чорною дірою в центрі. Ця діра поглинає речовину з величезною швидкістю, і в результаті з'являються яскраві спалахи світла, які видно на величезних відстанях.

Щоб з'явилася така кількість світла, яку побачили астрономи, надмасивна чорна діра повинна бути приблизно в 100 мільйонів разів більшою за масу Сонця. А такий розмір чорної діри в ранньому Всесвіті змінює всі сучасні моделі формування й еволюції чорних дірок.

Нагадуємо, що астрономи виявили раніше невідому структуру неподалік від перемички в центрі Чумацького Шляху.