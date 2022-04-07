Внутрішнє кільце Чумацького Шляху: астрономи знайшли раніше невідому область галактики

Існування цього кільця відкрило нове розуміння зореутворення в досліджуваній галузі галактики на ранньому етапі її історії.

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Астрономам набагато легше вивчити структуру інших галактик, ніж нашої власної. Це відбувається через те, що ми перебуваємо всередині галактичного диска Чумацького Шляху, неподалік одного з його спіральних рукавів. Тому зірки, що розташовані ближче до центру, приховані для нас щільними хмарами газу та пилу. Тому особливо важко визначити наявність різних структур у внутрішній частині нашої галактики. Але німецьким ученим вдалося виявити раніше невідоме внутрішнє кільце зірок, багатих на метали, неподалік галактичної перемички, повідомляє Universe Today.

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Чумацький Шлях – це спіральна галактика з перемичкою. Перемичка – це витягнута структура із зірок і газу, що розташована в центрі галактики. Вважається, що зірки, які населяють цю структуру, мають вік від 6 до 9 млрд років.

[ + – ] Чумацький шлях – це спіральна галактика з перемичкою. Перемичка – це витягнута структура із зірок і газу, що розташована в центрі галактики. Сонце показане в нижній частині зображення й обведене червоним колом Фото: ISS

У ході нового дослідження вчені зібрали дані про тисячі зірок, які розташовані в центрі галактики, щоб дізнатися, чи є десь поруч кільцеві структури із зірок, які виявлені в інших галактиках.

"У результаті об'єднання даних із наземних і космічних телескопів ми змогли з'ясувати, що поруч із перемичкою Чумацького Шляху існує внутрішня кільцева структура. Вона багатша на метали, ніж сама перемичка, і її зірки молодші, їм приблизно 7 млрд років", — каже Шола Вайлі з Інституту позаземної фізики ім. Макс Планка.

Також учені з'ясували, що зірки в цьому кільці сконцентрованіші в напрямі галактичної площини. Це означає, що вони продовжували своє формування з газу, що втікає, вже після того, як перемичка була на місці.

[ + – ] Астрономам набагато легше вивчити структуру інших галактик, ніж нашої власної. Це відбувається через те, що ми перебуваємо всередині галактичного диска Чумацького Шляху, неподалік одного з його спіральних рукавів Фото: Apophis

У результаті отриманих даних учені змогли зазирнути в давню історію Чумацького Шляху. Дослідники підрахували, що галактична перемичка мала сформуватися не менше ніж 7 млрд років тому.

[ + – ] Німецьким ученим вдалося виявити раніше не відоме внутрішнє кільце зірок, багатих на метали, неподалік від галактичної перемички Фото: Universe Today

Учені поки не знають, чи є зв'язок між цим кільцем із зірок і спіральними рукавами Чумацького Шляху. Також поки що не зрозуміло, чи йде газ досі всередину кільця, де формуються нові зірки, як це відбувається в інших спіральних галактиках.

Більше даних учені сподіваються отримати після того, як почнуть свою роботу сучасніші наземні та космічні телескопи.

Фокус також писав про те, що вчені хочуть дізнатися, чи може наш Усесвіт наприкінці своєї історії розірватися на частини після стрімкого розширення. Відповідь це питання може дати новий космічний телескоп Nancy Grace Roman.

Ще одне відкриття, про яке писав Фокус, стосується незвичайної зоряної системи, яку називають "чорна вдова". Вона складається з "кровожерного" пульсара, який поглинає речовину зірки-компаньйона. Але ця система має унікальні характеристики, які можна використовувати для виявлення гравітаційних хвиль.