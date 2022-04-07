Внутреннее кольцо Млечного Пути: астрономы нашли ранее неизвестную область галактики

Существование этого кольца открыло новое понимание звездообразования в исследуемой области галактики на раннем этапе ее истории.

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Астрономам намного легче изучить структуру других галактик, чем нашей собственной. Это происходит из-за того, что мы находимся внутри галактического диска Млечного Пути, недалеко от одного из его спиральных рукавов. Поэтому звезды, которые находятся ближе к центру, скрыты для нас плотными облаками газа и пыли. Поэтому особенно трудно определять наличие разных структур во внутренней части нашей галактики. Но немецким ученым удалось обнаружить ранее неизвестное внутреннее кольцо звезд, богатых металлами, недалеко от галактической перемычки, сообщает Universe Today.

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Млечный путь – это спиральная галактика с перемычкой. Перемычка – это вытянутая структура из звезд и газа, которая находится в центре галактики. Считается, что звезды, которые населяют эту структуру имеют возраст от 6 до 9 млрд лет.

[ + – ] Млечный путь – это спиральная галактика с перемычкой. Перемычка – это вытянутая структура из звезд и газа, которая находится в центре галактики. Солнце показано в нижней части изображени и обведено красным кругом Фото: NASA

В ходе нового исследования ученые собрали данные о тысячах звезд, которые находятся в центре галактики, чтобы узнать есть ли где-то рядом кольцевые структуры из звезд, которые обнаружены в других галактиках.

"В результате объединения данных с наземных и космических телескопов мы смогли выяснить, что рядом с перемычкой Млечного Пути существует внутренняя кольцевая структура. Она более богата металлами, чем сама перемычка и ее звезды более молодые, им примерно 7 млрд лет", — говорит Шола Уайли из Института внеземной физики им. Макса Планка.

Также ученые выяснили, что звезды в этом кольце более сконцентрированы в направлении галактической плоскости. Это значит, что они продолжали свое формирование из втекающего газа уже после того, как перемычка была на месте.

[ + – ] Астрономам намного легче изучить структуру других галактик, чем нашей собственной. Это происходит из-за того, что мы находимся внутри галактического диска Млечного Пути, недалеко от одного из его спиральных рукавов Фото: ESA

В результате полученных данных, ученые смогли заглянуть в древнюю историю Млечного Пути. Исследователи подсчитали, что галактическая перемычка должна была сформироваться не меньше чем 7 млрд лет назад.

[ + – ] Немецким ученым удалось обнаружить ранее не известное внутреннее кольцо звезд, богатых металлами, недалеко от галактической перемычки Фото: Universe Today

Ученые пока не знают, есть ли связь между этим кольцом из звезд и спиральными рукавами Млечного Пути. Также пока не понятно, идет ли газ до сих пор внутрь кольца, где формируются новые звезды, как это происходит в других спиральных галактиках.

Больше данных ученые надеются получить, после того как начнут свою работу более современные наземные и космические телескопы.

Фокус также писал о том, что ученые хотят узнать может ли наша Вселенная в конце своей истории разорваться на части после стремительного расширения. Ответ на этот вопрос может дать новый космический телескоп Nancy Grace Roman.

Еще одно открытие, о котором писал Фокус, касается необычной звездной системы, которую называют "черная вдова". Она состоит из "кровожадного" пульсара, который поглощает вещество звезды-компаньона. Но эта система обладает уникальными характеристиками, которые можно использовать для обнаружения гравитационных волн.