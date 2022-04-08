Вчені виявили потужний "космічний лазер": промінь йде з дуже глибокого космосу

Джерелом світла стала галактика, яка знаходиться на відстані 5 млрд світлових років від нас.

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Вчені виявили потужний лазерний промінь, якщо точніше, то потужні електромагнітні хвилі сантиметрового діапазону або мікрохвилі, які випромінює мегамазер. Його джерелом є галактика WISEA J033046.26-275518.3. Світло мегамазера подолало 5 млрд світлових років, перш ніж його зловив радіотелескоп MeerKAT у Південній Африці, повідомляє ScienceAlert.

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Мазер — це мікрохвильовий еквівалент лазера. Замість того, щоб випромінювати видиме світло, мазер випромінює мікрохвилі та радіохвилі, які стимулюються та посилюються. Найчастіше джерелами мазерів є планети, комети, молекулярні хмари та зірки.

"Ми назвали цей мазер мегамазером через те, що він дуже потужний. І його ми виявили лише за одну ніч спостережень", — говорить Марцин Гловацький з Університету Кертін, Австралія.

За словами вчених, виявлений мегамазер посилили гідроксильні молекули, що складаються з одного атома водню та одного атома кисню. Такі мазери з'являються в галактиках, які або вже зіткнулися з іншою галактикою і зливаються з нею, або ще відбувається процес такого зіткнення.

"Коли дві галактики стикаються, від цього процесу виходять промені світла, які можна побачити на далеких відстанях", — говорить Джеремі Дарлінг з Університету штату Колорадо.

За словами вчених, гідроксильні мегамазери діють як сигнальний маяк, який вказує на процес зіткнення галактик, внаслідок якого з'являються нові зірки, а чорні діри одержують нову речовину та ростуть.

[ + – ] Зразкове розташування галактики WISEA J033046.26−275518.3 (позначена червоним "прицілом") на тлі відомих зірок Фото: ScienceAlert

Вчені вважають, що галактика WISEA J033046.26-275518.3 з'явилася внаслідок зіткнення двох галактик і між ними відбувається взаємодія.

"Тепер ми плануємо знайти ще більше мегамазерів. Існує теорія, що галактики стикаються частіше, ніж ми припускаємо, і такі гідроксильні мегамазери зможуть підтвердити цю гіпотезу", — говорить Гловацький.

Нагадуємо, що астрономи знайшли найдальшу від Землі галактику. Вчені вважають, що вона вже існувала всього лиш через 330 млн років після Великого вибуху.

Фокус вже писав про те, що астрономам вдалося знайти незвичайний об'єкт, який посилає таємничі сигнали з Чумацького Шляху.

Також Фокус писав про величезну ударну хвилю, яка летить через космос і за розмірами вона більша за нашу галактику.