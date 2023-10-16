"Доволі потужні": чому санкції не шкодять російським засобам РЕБ (відео)

Майор запасу Олексій Гетьман розповів, що ворожі засоби РЕБ — "непогані", адже для їхньої роботи не потрібен штучний інтелект чи інші "великі технології". Експерт описав, як насправді працюють такі прилади.

Related video

Російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) залишаються ефективними на полі бою незалежно від санкцій Заходу. Про це у коментарі Фокусу розповів майор запасу та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

"РЕБ у них доволі непогані. Вони випромінюють потужні сигнали", — зазначив він.

Експерт пояснив, як насправді працюють засоби РЕБ. З його слів, зазвичай безпілотники летять не за заздалегідь прописаним маршрутом, а керуються ззовні за допомогою певних електромагнітних сигналів. РЕБ може глушити цей сигнал або перехоплювати його, і тоді армія втрачає БПЛА. Противник за допомогою такого засобу може навіть домогтися, щоб дрон-камікадзе розвернувся і попрямував у протилежний бік.

Гетьман назвав ворожі засоби РЕБ "доволі потужними". Він підтвердив, що на ефективність радіоелектронної боротьби РФ не впливають західні санкції.

"РЕБ — це пристрій, який випромінює сигнал, і це не складна технологічна річ. Це не про штучний інтелект чи щось таке. Це звичайний передавач, який працює на тій самій хвилі, на якій керується наш БПЛА", — пояснив майор запасу.

Він підкреслив, що для ефективної роботи засобів РЕБ не потрібні "великі технології".

"Нічого там такого складного немає. Так дратують ці розмови людей, які з технікою не зовсім "дружать", але починають дуже впевнено розповідати про те, в чому не розуміються. Якби не війна, виглядало б смішно, а під час війни це дратує", — поділився Гетьман.

Нагадаємо, російські розробники представили нову модифікацію комплексу "Тритон". Тепер систему, що захищає від дронів, ворожі армійці зможуть носити на собі. Вона складається з антидронової рушниці та двох модулів придушення.

Український військовий фахівець зі зв'язку Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" повідомив, що російські військові масово глушать супутниковий зв'язок Starlink, який використовують Сили оборони. Військовослужбовець поділився двома методами, як можна завадити ворогу у цьому.