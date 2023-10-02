Росіяни глушать GPS і заважають роботі Starlink на полі бою, але ЗСУ вже знайшли рішення

Після простих маніпуляцій зв'язок Starlink стане практично невразливим для російських систем РЕБ.

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Російські війська масово пригнічують супутниковий зв'язок Starlink, яким користуються Збройні сили України. Український військовий фахівець зі зв'язку Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" у Telegram-каналі назвав легкий спосіб розв'язання проблеми.

За його словами, росіяни пригнічують сигнали GPS, що згубно впливає на роботу Starlink — обладнання може довго, по 40 хвилин, шукати мережу, регулярно втрачає з'єднання, а швидкість передачі даних знижується. На щастя, самі розробники супутникового Інтернету передбачили такий ризик і додали спеціальну функцію, доступну будь-якої миті, ось тільки половина терміналів перебуває в руках простих солдатів, які про неї не знають.

Інструкція від Сергія Флеша:

запустити додаток Starlink (доступ до облікового запису не потрібен);

прогорнути меню в самий низ і натиснути "Advanced";

вибрати пункт "Debug data" і поставити опцію "Use Starlink Position".

Налаштування в додатку Starlink Фото: Facebook

Як зазначив Сергій Флеш, після таких маніпуляцій система Starlink відключається від GPS і використовує власні супутники для синхронізації. Однак при кожному перезапуску обладнання налаштування знову потрібно змінювати.

Налаштування в додатку Starlink Фото: Facebook Налаштування в додатку Starlink Фото: Facebook

"Маск уже давно придумав рішення, але напрочуд багато хто про це не знає, продовжує мучитися, копаючи ями і встановлюючи сітки", — зазначив експерт.

Є ще один спосіб — встановити застосунок Star Debug від українського розробника Ігоря Литвиненка і вибрати там функцію "Ігнорувати GPS" (Inhibit GPS). Перед тим, як поставити галочку, важливо дочекатися підключення термінала до супутників, інакше не спрацює. У разі успішного налаштування термінал не можна переміщати, інакше зв'язок пропаде, однак у такому разі можна повторити процедуру і знову налагодити з'єднання без GPS.

Інженер-програміст Олег Кутков пояснив у Facebook, що наразі терміналу Starlink для успішного старту потрібно обчислити свою позицію, щоб знаходити супутники в небі згідно із закладеною програмою. Також йому потрібно отримати точний час, щоб працювати в мережі.

Сама по собі мережа Starlink може бути використана для визначення геопозиції термінала, але йому це робити складно, тому процес може займати більше часу, а "тарілку" при цьому не можна рухати. Опція "Inhibit GPS" дає змогу термінала ігнорувати хибні навігаційні сигнали після успішного старту та отримання коректної позиції.

"Якщо геопозиції на старті не буде, то з увімкненою опцією ігнорування GPS термінал має шанс вийти онлайн, але це може зайняти досить багато часу", — уточнив фахівець.

У коментарях у Facebook військовий Євген Вінницький зазначив, що термінали Starlink все одно необхідно прикопувати в землю з міркувань безпеки, інакше обладнання можуть знищити під час першого ж обстрілу. "Я своїм забороняю без ями їх навіть розкривати", — написав він.

Раніше Сергій Флеш сам радив прикопувати Starlink для захисту від російських засобів РЕБ. Експерименти показали, що обладнання на глибині приблизно 1 метра під землею стає невразливим для "глушилок", якщо ті перебувають на відстані 500 метрів або далі. Ось тільки українські військові виявили, що такий спосіб не працює в умовах міських боїв, де просто ніде зарити Starlink. У такому разі експерт порадив обмотувати термінали металевою сіткою з кроком 2-5 см, краще двома-трьома шарами.