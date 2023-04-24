У ЗСУ знайшли спосіб захисту Starlink від російських "глушилок": як це працює (відео)

"Якщо БПЛА "Орлан" почне "гадити зверху" на частотах GPS 1,5 ГГц, то сітка захистить Starlink", — вважає експерт.

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Український спеціаліст у сфері радіотехнологій та службовець ЗСУ Сергій Флеш (псевдонім) на своїй сторінці в Facebook розповів про те, як українським військовим вдається захищати термінали супутникового інтернету Starlink від впливу російських засобів РЕБ.

За словами експерта, українським та російським фахівцям відомі уразливості обладнання Starlink. Супутники даного оператора працюють, спираючись на систему навігації GPS, яку вже можна вважати вразливістю, тому цілком логічно, пише Сергій, що росіяни "одразу спробували пригнічувати та спуфити" її. "Тому жодних "таємниць двору" тут бути не може", — наголошує автор.

У своєму дописі Флеш зазначає, що "таємницями" навколо глушіння Starlink за допомогою засобів РЕБ ЗС РФ є інші фактори.

Наприклад, такий фактор, як масштаб проблеми, що створюється для ЗСУ. Автор підкреслює, що говорити про це категорично не слід, оскільки росіяни зможуть зробити висновки та зрозуміти, як поводитися надалі. Але залишаючись без зворотного зв'язку "вони не зрозуміють, чи взагалі є який-небудь результат".

Другою таємницею є рішення українських інженерів для протидії російським РЕБ. Сергій каже, що рішення є апаратними, а також програмними. Деталі він не розкриває, щоб ЗС РФ не вжили контрзаходів.

Провівши польові випробування деяких рішень, за словами Флеша, українські фахівці дійшли кількох висновків.

Система Starlink працює при повністю пригнічених супутниках, хоча реєстрація проходить з деякою затримкою, але не критичною.

"За 2 години канал жодного разу не "впав". Ми "дули" на нього 20 ватів з 20 м. У радіусі 1 км "лежали" всі GPS. Ми робили різні комбінації вмикання і вимкнення. Висновок: Starlink не боїться простих глушилок", — ділиться Сергій.

Глибоке прикопування також є контрзаходом ЗСУ.

"На метр нижче за рівень землі — і з 500 м ніякого РЕБ уже не видно. Але, мені пишуть хлопці зі Сходу (України, — ред.), що в міських боях часто закопувати нікуди", — йдеться у повідомленні.

В якості рішення за умови міських боїв пропонується використовувати металеву сітку, обмотавши нею термінали.

"Ми купили 3 сітки в будівельному магазині з кроком 2-5 см. Результати такі:

сітка в один шар — 30% придушення РЕБ

сітка в два шари — 60% придушення РЕБ

сітка в три шари — 100% придушення РЕБ

Ми вбивали кілька арматур та пробували заземлювати сітку, особливого результату це не дало”, – повідомив автор.

Проте, ЗС РФ використовують засоби придушення та спуфінгу GPS, встановлені на БПЛА типу "Орлан". Експерт запропонував закрити термінал Starlink сіткою ще й зверху.

"Оскільки термінал працює із супутником на частотах вище 10 ГГц, цей крок сітки йому не заважає. Сигнал проходить крізь сітку без найменших втрат. А от якщо "Орлан" почне "гадати зверху" на частотах GPS 1,5 ГГц, то сітка захистить Starlink", — пише Флеш.

Сергій Флеш вважає, що Starlink, напевно, заважає не просто РЕБ, а саме спуф РЕБ. Але способи протидії знайдено.

Раніше ми писали про те, як військовослужбовці ЗСУ захищають зв'язок від Starlink, "прикопуючи" термінали.