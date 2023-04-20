ЗС РФ навчилися глушити Starlink в Україні: експерт розповів, як захистити зв'язок

Супутникові сигнали є невразливими, але РЕБ може придушити GPS, без якого термінали не можуть працювати. На щастя для ЗСУ, є як мінімум чотири варіанти вирішення проблеми.

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Російські війська вже активно використовують засоби радіоелектронної боротьби, щоб придушувати захисникам України супутниковий зв'язок Starlink. Український військовослужбовець та експерт з радіотехнологій із псевдонімом Сергій Флеш розповів у Facebook, як можна захиститися від їхнього впливу.

Сергій Флеш пише, що близько місяця тому дослідив перехоплену директиву командування ЗС РФ, відправлену підрозділу РЕБ і присвячену боротьбі з інтернетом Starlink на території України. Як виявилося, росіяни вже давно знають про вразливість цієї технології, а саме про можливість придушити роботу модулів GPS усередині терміналів. При цьому супутникові частоти Starlink є невразливими.

"При придушенні сигналу GPS Старлінк не може зареєструватися і навіть після реєстрації він втрачає швидкість до повної зникнення каналу. Для технарів поясню, що причина відмови Старлінка не в проблемах визначення місця положення термінала, а у втрати синхронізації, яка йде від GPS.", — пояснив Сергій Флеш.

Він додав, що для придушення БПЛА російські військові ховали комплекси радіоелектронної боротьби в низинах, то для боротьби зі Starlink підіймають їх вище, наприклад, у Бахмуті їх встановлюють на багатоповерхових житлових будинках. Ще в арсеналі ЗС РФ є комплекс РЕБ "Поле-21", який ставиться на вежі мобільного зв'язку і навіть підключається до антени операторів. Від цього страждають і дрони, оскільки не можуть упіймати сигнал GPS навіть на землі.

GPS модуль у терміналі Starlink GPS модуль у терміналі Starlink Фото: Facebook

Сергій Флеш запропонував кілька виходів із ситуації для ЗСУ. Найпростіший спосіб — опускати Starlink в ями глибиною близько півметра, вони мають бути досить широкими, щоб термінал ловив сигнали супутників.

"Якщо ваш "Старлінк" барахлить, опустіть його у свій окоп. Якщо допомогло, то копайте йому яму", — зазначив військовий.

Ще українські військові можуть оточити термінали Starlik "Клітками Фарадея" — пристроями у вигляді гратів, які добре проводять струм, що екранують від електромагнітних полів. За словами експерта, для цього підійде будь-яка металева сітка з осередками менше ніж 7 см, але її краще заземлити за допомогою арматури. Ще можна модифікувати самі термінали, щоб розв'язати проблему з уразливістю GPS, але тоді з'являться обмеження щодо застосування.

"Військовий РЕБ РФ за визначенням повинен ховатися по ліси, а не лізти нахабно на дахи. Просто ми їх РЕБ активно не пеленгуємо і не знищуємо і росіяни, напевно, страх втратили. Знищення РЕБ у прифронтовій зоні теж варіант вирішення проблеми", — поділився Сергій Флеш.

Раніше розвідка США з'ясувала, що Росія глушить Starlink в Україні за допомогою секретної зброї — комплексів РЕБ "Тобол". Спочатку вони призначені для захисту супутників РФ, але можуть бути використані для атаки чужих космічних апаратів. Представник Міноборони України Костянтин Жура заявив, що в Києві знають про це і вживають заходів для захисту супутникового інтернету від SpaceX.

Ще в лютому Сергій Флеш попереджав, що згодом росіяни зможуть придушити Starlink, щоб завадити ЗСУ. Він радив українським військовим не покладатися лише на цю систему зв'язку та шукати альтернативи.