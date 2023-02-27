"Россияне завалят Starlink РЭБом": эксперт предупредил о новой угрозе для ВСУ

Сейчас украинские военные широко используют Starlink в боевых действиях, но Сергей Флэш призвал искать альтернативы.

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Российские войска смогут подавить в Украине спутниковый Интернет Starlink от SpaceX, чтобы помешать украинским военным. О такой угрозе в Facebook предупредил военнослужащий и волонтер Сергей Флэш.

По словам специалиста, пока у росиян нет готовой технологии, способной обрушить крупную сеть, насчитывающую почти 4 тысячи спутников, однако в перспективе они могут таковую создать. Комплекс "Тирада-2С", созданный специально для подавления спутниковой связи, точно на это не способен, говорит Сергей Флэш, но он считает, что "сердцем" будущей системы против Starlink станет комплекс "Палантин".

"Помните, что настанет момент — и россияне завалят РЭБом систему Starlink на фронтах", — отметил автор. — "Что нам делать? Ничего, просто помнить, что такой день настанет, и не делать все ставки на один Starlink".

В комментариях Сергей Флэш добавил, что на интернет-спутниках стоят приемные антенны, которые получают сигналы от наземных терминалов. Их можно подавить, если направить с комплекса РЭБ луч подходящей мощности на тех же частотах. А вот GPS таким образом "заглушить" нельзя, поскольку он только передает сигналы.

Некоторые комментаторы предположили, что украинские войска смогут уничтожать антиспутниковые комплексы ВС РФ ракетами. Сергей Флэш отметил, что спутниковый РЭБ направляет излучение вверх, поэтому его нельзя засечь с земли.

"Да его можно запеленговать с воздуха при каких удачных раскладах, но поверьте он будет хорошо прикрыт ПВО", — объяснил он. — "И они могут это все делать далеко от фронта: и из России, и с территории Белорусии в том числе".

В июне писали как спутниковый интернет Starlink изменил войну в Украине. ВСУ используют компактные терминалы для связи, управления дронами, ведения артиллерийского огня и просто для общения с близкими.

В начале февраля SpaceX решила ограничить использование интернета Starlink для ВСУ. Руководство компании возмутилось, что украинские военные используют систему для управления ударными дронами, ведь им не разрешали применять технологию в наступательных целях.

Вскоре после этого власти США обратились к SpaceX, чтобы обсудить вопрос использования Starlink ВСУ. Госсекретарь Энтони Блинкен признал, что чиновники просили компанию не ограничивать работу спутникового интернета в Украине.