Спасибо Илону Маску: как Интернет Starlink изменил войну в Украине (фото)

Космическая технология обеспечила связь как военным, так и гражданским лицам. Благодаря ей ВСУ точно обстреливают врага с помощью артиллерии и дронов.

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Спутниковый Интернет Starlink от компании SpaceX, основанной американским миллиардером Илоном Маском, помогает украинским военным уничтожать войска России и общаться с близкими. Издание Politico выяснило, какую роль он играет и как изменил войну в Украине.

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После начала российского вторжения западные партнеры, включая страны НАТО, передали Украине вооружение и боевую технику на миллиарды долларов, но одной из самых полезных технологий стал именно Starlink — сеть космических спутников, которые раздают достаточно быстрый беспроводной интернет на Землю. Она позволяет не только успешно обороняться от войск РФ, но и влиять на мировую общественность.

Как военные используют Starlink

Станции Starlink, которые помещаются в рюкзак, стали полезным приобретением для украинских военных, ведь позволили сохранить связь в тяжелых боевых условиях. Они позволяют бойцам ВСУ быстро обмениваться информацией, чтобы точнее наносить артиллерийские удары. Интернет также необходим для управления беспилотниками, которые могут не только проводить разведку, но и сбрасывать бобмы на позиции ВС РФ.

"У нас более 11 000 станций Starlink, и они помогают нам в нашей повседневной борьбе на всех фронтах. Мы готовы, даже если не будет света, фиксированного интернета, через генераторы, использующие Starlink, возобновить любую связь в Украине", — заявил вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров.

Украинский военнослужащий по имени Алексей из 93-й механизированной бригады ВСУ рассказал Politico, что Starlink сильно помогает вести артиллерийский огонь по ВС РФ к югу от города Изюм в Харьковской области. Планируя обстрел или контрнаступление, бойцы связываются с командованием и получают приказы через спутниковый приемник, который спрятан в яме в заброшенном саду и питается от генератора.

[ + – ] Терминал Starlink под Изюмом Фото: Politico

В перерывах между боями воины используют Starlink, чтобы читать новости или играть на своих смартфонах. Когда же из-за вражеских обстрелов возникают проблемы с мобильной связью, спутниковый интернет позволяет им общаться с родными и близкими при помощи зашифрованных сообщений.

Не все оборудование Starlink поступило по официальным каналам. По словам военнослужащей Алисы Коваленко, 92-я отдельная механизированная бригада, базирующаяся на севере Харьковской области, получила оборудование от волонтеров.

"У нас нет связи с внешним миром без Starlink. В последние недели у нас не было мобильной связи, потому что мы переехали в своем секторе из города в село. Невозможно было позвонить ни с одной мобильной сети", — рассказала она Politico по телефону через соединение Starlink.

[ + – ] Военнослужащий Алексей на боевой позиции в Харьковской области Фото: Politico

Профессор Техасского университета Тодд Хамфрис изучил работу Starlink в сотрудничестве с сотрудниками SpaceX и военными США. По его словам, технология шифрования спутниковой связи оказалась более устойчивой, чем многие ожидали.

"Это кристально чистый пример того, что защищенная резервная связь будет использоваться в любом современном военном сражении. Гибкость, с которой Starlink был развернут в Украине, просто поразительна", — прокомментировал исследователь.

Еще одним военным преимуществом Starlink является разветвленность сети. В отличии от традиционных систем спутниковой связи, ее аппараты не зависают над одной точкой, а объединяют усилия для глобального покрытия. Благодаря такому подходу выход из строя отдельных спутников не приведет к обрыву соединения, для этого противнику приедется уничтожить значительное их количество.

Программное обеспечение Starlink также гибкое и достаточно надежное, а сотрудники SpaceX постоянно его модифицируют. В мае Илон Маск обвинил Россию в попытках заглушить и взломать спутники, однако специалистам удается отражать нападения. Как писал Фокус, в апреле Starlink защищитили от кибератаки россиян, изменив всего одну строчку кода. Технология вдохновила даже представителей Пентагона, которые решили взять пример со SpaceX.

Starlink для гражданской связи и политики

Как и военные, мирные жители Украины при помощи Starlink связывались со своими близкими, находясь в осажденных городах и на оккупированной территории. Украинцы нередко выкладывают в Интернет фотографии и видео, снятые в оккупации, помогая фиксировать военные преступления россиян.

Генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова заявила, что спутниковый интернет от SpaceX может заменить мобильную связь в Украине. По ее словам, сейчас Starlink поддерживает сети украинских операторов, инфраструктура которых пострадала из-за войны.

"Вероятно, в будущем Starlink можно будет использовать не только как временное решение во время войны, но и как эффективную альтернативу обеспечения связи в отдаленных районах", – предположила она.

Как пишет Politico, благоря Интернету Starlink президент Украины Владимир Зеленский публикует важную информацию в социальных сетях, а также звонит через сервис Zoom политическим лидерам, включая Джо Байдена и Эммануэля Макрона. Американский генерал Стив Бутоу, директор космического департамента отдела оборонных инноваций Пентагона утверждает, что Starlink "полностью разрушил информационную кампанию Владимира Путина".

Ранее Фокус опубликовал инструкцию, как подключиться к Starlink в Украине и сколько это стоит. В военное время всем гражданам Украины разрешили пользоваться спутниковыми терминалами, но купить их пока можно лишь за рубежом.