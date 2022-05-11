Илон Маск обвиняет Россию в новых попытках заглушить и взломать Интернет Starlink

По словам главы SpaceX, пока специалисты успешно отражают все российские атаки на спутниковую систему, поддерживающую связь в Украине.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Россия активно пытается нарушить работу спутникового Интернета Starlink в Украине. Об этом основатель компании SpaceX Илон Маск заявил на своей странице в Twitter.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

По словам миллиардера, Россия "наращивает свои усилия", направленные на взлом или глушение сигналов Starlink. Пока спутниковая система компании SpaceX успешно отражала все нападения.

"Starlink до сих пор сопротивлялась российским кибератакам и попыткам заглушить и взломать сеть, но они наращивают свои усилия", — написал Илон.

[ + – ] Комментарий Илона Маска к материалу Reuters

Таким заявлением Илон Маск прокомментировал статью агентства Reuters о кибератаках России на спутниковые сети в Украине 24 февраля. Власти Европейского союза и США признали РФ ответственной за сбой в работе спутниковой системы Viasat. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, кибератака была призвана помешать украинскому командованию управлять армией во время вторжения российских войск на территорию Украины.

Как утверждает министр иностранных дел ЕС Лиз Трасс, кибератака вызвала не только частичное отключение связи в Украине, но и сбой в работе спутниковой сети в нескольких других странах Европы. Модемы некоторых пользователей вышли из строя, поэтому их пришлось заменять.

В апреле стало известно, что Starlink отразил атаку РФ на спутниковый Интернет в Украине, изменив одну строчку кода. Специалисты исправили крошечную уязвимость системы, после чего российские усилия перестали быть эффективными.

"С точки зрения радиоэлектронной борьбы это фантастика", — заявил директор отдела радиоэлектронной борьбы в Офисе Минобороны США Дейв Тремпер. Американский чиновник добавил, что Пентагону стоит поучиться у сотрудников Starlink, как быстро обнаруживать и устранять киберугрозы.

Ранее писали, что ВСУ получит тропосферные станции связи COMET, которая работает даже эффективнее Starlink. Новая система позволит передавать защищенный сигнал со скоростью от 5 до 60 Мбит/с на расстоянии до 60 километров независимо от погоды.