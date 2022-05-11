Ілон Маск звинувачує Росію в нових спробах заглушити та зламати інтернет Starlink

За словами глави SpaceX, поки що фахівці успішно відбивають усі російські атаки на супутникову систему, що підтримує зв'язок в Україні.

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Росія активно намагається порушити роботу супутникового інтернету Starlink в Україні. Про це засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив на своїй сторінці у Twitter.

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За словами мільярдера, Росія "нарощує свої зусилля", спрямовані на зламування або глушіння сигналів Starlink. Поки що супутникова система компанії SpaceX успішно відбивала всі напади.

"Starlink досі чинила опір російським кібератакам і спробам заглушити та зламати мережу, але вони нарощують свої зусилля", — написав Ілон.

[ + – ] Коментар Ілона Маска до матеріалу Reuters

Такою заявою Ілон Маск прокоментував статтю агентства Reuters про кібератаки Росії на супутникові мережі в Україні 24 лютого. Влада Європейського союзу та США визнала РФ відповідальною за збій у роботі супутникової системи Viasat. За словами американського держсекретаря Ентоні Блінкена, кібератака була покликана стати на заваді українському командуванню керувати армією під час вторгнення російських військ на територію України.

Як стверджує міністерка закордонних справ ЄС Ліз Трасс, кібератака викликала не лише часткове відключення зв'язку в Україні, а й збій у роботі супутникової мережі у кількох інших країнах Європи. Модеми деяких користувачів вийшли з ладу, тому їх довелося замінити.

У квітні стало відомо, що Starlink відбив атаку РФ на супутниковий інтернет в Україні, змінивши один рядок коду. Фахівці виправили крихітну вразливість системи, після чого російські зусилля перестали бути ефективними.

"Із погляду радіоелектронної боротьби — це фантастика", — заявив директор відділу радіоелектронної боротьби в Офісі Міноборони США Дейв Тремпер. Американський чиновник додав, що Пентагону варто повчитися в співробітників Starlink, як швидко виявляти й усувати кіберзагрози.

Раніше писали, що ЗСУ отримає тропосферні станції зв'язку COMET, яка працює навіть ефективніше за Starlink. Нова система дозволить передавати захищений сигнал із швидкістю від 5 до 60 Мбіт/с на відстані до 60 кілометрів незалежно від погоди.