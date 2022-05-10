Захід безпосередньо звинуватив Росію у кібератаці на супутникові мережі України 24 лютого

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що кібератака була спрямована на те, щоб завадити українському командуванню.

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Європейський Союз та США звинуватили російську державу у причетності до потужної кібератаки на супутникову інтернет-мережу у той момент, коли армія РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Метою атак було порушити управління критично важливу інфраструктуру України, однак хакери також вплинули на системи деяких європейських країн. Про це повідомляє Reuters.

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Реакція США

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що кібератака була спрямована на те, щоб завадити українському командуванню та управлінню під час вторгнення, і ці дії вплинули на інші європейські країни.

Реакція ЄС

Міністр Іноземних справ Ліз Трасс заявила, що злом росіянами супутникового інтернету був "навмисним та зловмисним". Тим часом у Раді ЄС розповіли, що кібератака викликала "невибіркове відключення зв'язку в Україні" та кількох інших країнах ЄС.

Відключення системи супутникового інтернету Viasat залишається найпомітнішою кібератакою, здійсненою після вторгнення Росії в Україну. Злом мав негативні наслідки, які відчули користувачі супутникового Інтернету по всій Європі — модеми, що вийшли з ладу, їм доводилося замінювати або переналаштовувати.

У Viasat повідомили, що компанія продовжить роботу з урядами держав щодо розслідування злому.

Нагадаємо, Фокус писав, що 24 лютого, у день початку повномасштабної війни Росії проти України, хакери атакували наземну інфраструктуру, яка керує супутником. Внаслідок чого користувачі були відрізані від інтернету — від України до Франції, а деякі українські частини ППО також зазнали злому.

За словами голови Держспецзв'язку Віктора Жора, це була "величезна втрата в галузі зв'язку". А представник Viasat Кріс Філліпс назвав атаку "навмисною, ізольованою та зовнішньою кібер-подією". Тоді постраждали щонайменше 27 тисяч користувачів.

28 квітня на сайті компанії Microsoft опублікували дослідження, яке показало, що Росія об'єднує кібератаки з ракетними ударами по українській території для того, щоб збільшити збитки по інфраструктурі.