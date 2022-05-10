Запад напрямую обвинил Россию в кибератаке на спутниковые сети Украины 24 февраля
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что кибератака была направлена на то, чтобы помешать украинскому командованию.
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Европейский Союз и США обвинили российское государство в причастности к мощной кибератаке на спутниковую интернет-сеть в тот момент, когда армия РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Целью атак было нарушить управление критически важной инфраструктурой Украины, однако работа хакеров также повлияла на системы некоторых европейских стран. Об этом сообщает Reuters.
Реакция США
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что кибератака была направлена на то, чтобы нарушить украинское командование и управление во время вторжения, и эти действия оказали влияние на другие европейские страны.
Реакция ЕС
Министр Иностранных дел Лиз Трасс заявила, что взлом россиянами спутникового интернета был "преднамеренным и злонамеренным". Тем временем в Совете ЕС рассказали, что кибератака вызвала "неизбирательное отключение связи в Украине" и нескольких других странах ЕС.
Отключение системы спутникового интернета Viasat остается самой заметной кибератакой, которая была осуществлена после вторжения России в Украину. Взлом имел негативные последствия, которые ощутили пользователи спутникового Интернета по всей Европе — вышедшие из строя модемы им приходилось заменять или перенастраивать.
В Viasat сообщили, что компания продолжит работу с правительствами государств по расследованию взлома.
Напомним, Фокус писал, что 24 февраля, в день начала полномасштабной войны России против Украины, хакеры атаковали наземную инфраструктуру, которая управляет спутником. В результате чего пользователи были отрезаны от интернета — от Украины до Франции, а некоторые украинские части ПВО также подверглись взлому.
По словам главы Госспецсвязи Виктор Жора, это была "огромная потеря в области связи". А представитель Viasat Крис Филлипс назвал атаку "преднамеренным, изолированным и внешним кибер-событием". Тогда пострадали как минимум 27 тысяч пользователей.
28 апреля на сайте компании Microsoft опубликовали исследование, которое показало, что Россия объединяет кибератаки с ракетными ударами по украинской территории для того, чтобы увеличить нанесенный урон по инфраструктуре.