Запад напрямую обвинил Россию в кибератаке на спутниковые сети Украины 24 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что кибератака была направлена ​​на то, чтобы помешать украинскому командованию.

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Европейский Союз и США обвинили российское государство в причастности к мощной кибератаке на спутниковую интернет-сеть в тот момент, когда армия РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Целью атак было нарушить управление критически важной инфраструктурой Украины, однако работа хакеров также повлияла на системы некоторых европейских стран. Об этом сообщает Reuters.

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Реакция США

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что кибератака была направлена ​​на то, чтобы нарушить украинское командование и управление во время вторжения, и эти действия оказали влияние на другие европейские страны.

Реакция ЕС

Министр Иностранных дел Лиз Трасс заявила, что взлом россиянами спутникового интернета был "преднамеренным и злонамеренным". Тем временем в Совете ЕС рассказали, что кибератака вызвала "неизбирательное отключение связи в Украине" и нескольких других странах ЕС.

Отключение системы спутникового интернета Viasat остается самой заметной кибератакой, которая была осуществлена после вторжения России в Украину. Взлом имел негативные последствия, которые ощутили пользователи спутникового Интернета по всей Европе — вышедшие из строя модемы им приходилось заменять или перенастраивать.

В Viasat сообщили, что компания продолжит работу с правительствами государств по расследованию взлома.

Напомним, Фокус писал, что 24 февраля, в день начала полномасштабной войны России против Украины, хакеры атаковали наземную инфраструктуру, которая управляет спутником. В результате чего пользователи были отрезаны от интернета — от Украины до Франции, а некоторые украинские части ПВО также подверглись взлому.

По словам главы Госспецсвязи Виктор Жора, это была "огромная потеря в области связи". А представитель Viasat Крис Филлипс назвал атаку "преднамеренным, изолированным и внешним кибер-событием". Тогда пострадали как минимум 27 тысяч пользователей.

28 апреля на сайте компании Microsoft опубликовали исследование, которое показало, что Россия объединяет кибератаки с ракетными ударами по украинской территории для того, чтобы увеличить нанесенный урон по инфраструктуре.