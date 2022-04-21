Starlink відбив атаку росіян на супутниковий Інтернет в Україні одним рядком коду

У Пентагоні вважають, що США потрібно якнайкраще підготуватися до радіоелектронної боротьби з РФ, перейнявши досвід колег Ілона Маска.

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Минулого місяця SpaceX зірвала спробу Росії заблокувати в Україні супутниковий широкосмуговий Інтернет Starlink. Тепер Пентагон оцінив важливість цієї події. Утримання Росії від спроб вести електромагнітну війну показало, наскільки важливо швидко реагувати на такі атаки та негайно їх відбивати, пише defensenews.com.

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"Наступного дня після того, як ЗМІ повідомили про спроби Росії завдати шкоди передаванню супутникового сигналу, Starlink змінив рядок коду та виправив його. І раптово російська атака перестала бути ефективною. З погляду радіоелектронної боротьби це фантастика", — розповів Дейв Тремпер, директор відділу радіоелектронної боротьби в Офісі Міністра оборони США.

Однак Сполученим Штатам необхідно швидше реагувати на електронні загрози та багато чого навчитися у того, як приватна компанія впоралася з цією ситуацією.

Пентагон вважає, що "електромагнітна" боротьба набагато частіше вестиметься в умовах сучасних воєн, особливо на початку конфліктів. З іншого боку, держслужбовцям потрібно набагато більше часу, щоб вносити корективи, такі як зміни рядка коду, наприклад. Але, як зазначає Трепмер, державі "необхідно навчитися робити це набагато швидше і змінювати ситуацію без втрати потужності". Створення копій даних також важливо для США, щоб продовжувати роботу, якщо та чи інша держсистема все ж таки буде атакована.

Держава повинна мислити інноваційно під час розробки нового обладнання, а також створювати нові системи, які забезпечать більшу швидкість і стійкість, вважають у Пентагоні. Для швидкого реагування у системи майбутнього покоління необхідно буде впровадити машинне навчання і штучний інтелект. Більш широке використання цифрової інженерії також допоможе військовим змоделювати нове обладнання на комп'ютері й усунути недоліки, перш ніж розпочинати тривалий процес покупки та тестування.

На думку американських військових, російське вторгнення багато чому навчило Сполучені Штати. І хоча Пентагон очікував від Росії потужніших радіоелектронних атак, відомство попереджає, що це не означає, що всі зусилля РФ були провальними.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав про те, що Росія може спробувати заглушити Інтернет Starlink в Україні. Теоретично російські наземні комплекси можуть придушити супутникові сигнали, але з практичної точки зору це зробити не реально.