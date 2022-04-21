Starlink отбил атаку россиян на спутниковый Интернет в Украине одной строчкой кода

В Пентагоне считают, что США нужно как можно лучше подготовиться к радиоэлектронной борьбе с РФ, переняв опыт коллег Илона Маска.

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В прошлом месяце SpaceX сорвала попытку России заблокировать в Украине спутниковый широкополосный Интернет Starlink. Теперь Пентагон оценил важность этого события. Удерживание России от попыток вести электромагнитную войну показало, насколько важно быстро реагировать на такие атаки и немедленно их отбивать, пишет defensenews.com.

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"На следующий день после того, как СМИ сообщили о попытках России нанести вред передаче спутникового сигнала, Starlink изменил строку кода и исправил ее. И внезапно российская атака перестала быть эффективной. С точки зрения радиоэлектронной борьбы это фантастика", — рассказал Дейв Тремпер, директор отдела радиоэлектронной борьбы в Офисе министра обороны США.

Однако Соединенным Штатам необходимо быстрее реагировать на электронные угрозы и многому научиться у того, как частная компания справилась с этой ситуацией.

Пентагон считает, что "электромагнитная" борьба будет гораздо чаше вестись в условиях современных войн, особенно в начале конфликтов. С другой стороны, госслужащим требуется гораздо больше времени, чтобы вносить подобные коррективы, такие как изменения строки кода, например. Но как отмечает Трепмер, государству "необходимо научиться делать это гораздо быстрее и менять ситуацию без потери мощности". Создание копий данных также важно для США, чтобы продолжать работу если та или иная госсистема все же будет атакована.

Государство должно мыслить более инновационно при разработке нового оборудования, а также создавать новые системы, которые обеспечат большую скорость и устойчивость, полагают в Пентагоне. Для быстрого реагирования в системы будущего поколения необходимо будет внедрить машинное обучение и искусственный интеллект. Более широкое использование цифровой инженерии также поможет военным смоделировать новое оборудование на компьютере и устранить недостатки, прежде чем начинать длительный процесс покупки и тестирования.

По мнению американских военных, российское вторжение многому научило Соединенные Штаты. И хотя Пентагон ожидал от России более мощных радиоэлектронных атак, ведомство предупреждает, что это не означает, что все усилия РФ были провальными

Напомним, что ранее Фокус писал о том, что Россия может попытаться заглушить Интернет Starlink в Украине. В теории российские наземные комплексы могут подавить спутниковые сигналы, но с практической точки зрения это сделать не реально.