Спасибі Ілону Маску: як Інтернет Starlink змінив війну в Україні (фото)

Космічна технологія забезпечила зв'язок як військовим, і цивільним особам. Завдяки їй ЗСУ точно обстрілюють ворога за допомогою артилерії та дронів.

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Супутниковий Інтернет Starlink від компанії SpaceX, заснованої американським мільярдером Ілоном Маском, допомагає українським військовим знищувати війська Росії та спілкуватися з близькими. Видання Politico з'ясувало, яку роль він відіграє та як змінив війну в Україні.

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Після початку російського вторгнення західні партнери, включно з країнами НАТО, передали Україні озброєння та бойову техніку на мільярди доларів, але однією з найкорисніших технологій стала саме Starlink — мережа космічних супутників, які роздають досить швидкий бездротовий інтернет на Землю. Вона дозволяє як успішно оборонятися від військ РФ, так і впливати на світову спільноту.

Як військові використовують Starlink

Станції Starlink, які розміщуються в рюкзаку, стали корисним придбанням для українських військових, адже дозволили зберегти зв'язок у важких бойових умовах. Вони дозволяють бійцям ЗСУ швидко обмінюватися інформацією, щоб точніше завдавати артилерійських ударів. Інтернет також необхідний для управління безпілотниками, які можуть лише проводити розвідку, а й скидати бобми на позиції ЗС РФ.

"У нас понад 11 000 станцій Starlink, і вони допомагають нам у нашій повсякденній боротьбі на всіх фронтах. Ми готові, навіть якщо не буде світла, фіксованого інтернету, через генератори, що використовують Starlink, відновити будь-який зв'язок в Україні", — заявив віце прем'єр-міністр України Михайло Федоров.

Український військовослужбовець на ім'я Олексій із 93-ї механізованої бригади ЗСУ розповів Politico, що Starlink дуже допомагає вести артилерійський вогонь по ЗС РФ на південь від міста Ізюм у Харківській області. Плануючи обстріл або контрнаступ, бійці зв'язуються з командуванням і отримують накази через супутниковий приймач, який захований у ямі у занедбаному саду та живиться від генератора.

[ + – ] Термінал Starlink під Ізюмом Фото: Politico

У перервах між боями воїни використовують Starlink, щоби читати новини або грати на своїх смартфонах. Коли ж через ворожі обстріли виникають проблеми з мобільним зв'язком, супутниковий інтернет дозволяє їм спілкуватися з рідними та близькими за допомогою зашифрованих повідомлень.

Не все обладнання Starlink надійшло офіційними каналами. За словами військовослужбовиці Аліси Коваленко, 92-а окрема механізована бригада, що базується на півночі Харківської області, отримала обладнання від волонтерів.

"У нас немає зв'язку із зовнішнім світом без Starlink. В останні тижні у нас не було мобільного зв'язку, тому що ми переїхали у своєму секторі з міста до села. Неможливо було зателефонувати з жодної мобільної мережі", — розповіла вона Politico по телефону через з'єднання Starlink.

[ + – ] Військовослужбовець Олексій на бойовій позиції у Харківській області Фото: Politico

Професор Техаського університету Тодд Хамфріс вивчив роботу Starlink у співпраці зі співробітниками SpaceX та військовими США. За його словами, технологія шифрування супутникового зв'язку виявилася стійкішою, ніж багато хто очікував.

"Це кришталево чистий приклад того, що захищений резервний зв'язок використовуватиметься в будь-якій сучасній військовій битві. Гнучкість, з якою Starlink був розгорнутий в Україні, просто вражаюча", — прокоментував дослідник.

Ще однією військовою перевагою Starlink є розгалуженість мережі. На відміну від традиційних систем супутникового зв'язку її апарати не зависають над однією точкою, а об'єднують зусилля для глобального покриття. Завдяки такому підходу вихід з ладу окремих супутників не призведе до обриву з'єднання, для цього противнику доведеться знищити значну кількість.

Програмне забезпечення Starlink також гнучке та досить надійне, а співробітники SpaceX постійно його модифікують. У травні Ілон Маск звинуватив Росію у спробах заглушити та зламати супутники, проте фахівцям вдається відбивати напади. Як писав Фокус, у квітні Starlink захистили від кібератаки росіян, змінивши всього один рядок коду. Технологія надихнула навіть представників Пентагону, які вирішили взяти приклад із SpaceX.

Starlink для цивільного зв'язку та політики

Як і військові, мирні жителі України за допомогою Starlink зв'язувалися зі своїми близькими, перебуваючи в обложених містах та на окупованій території. Українці нерідко викладають в Інтернет фото та відео, зняті в окупації, допомагаючи фіксувати військові злочини росіян.

Генеральний директор Vodafone Україна Ольга Устинова заявила, що супутниковий інтернет від SpaceX може замінити мобільний зв'язок в Україні. За її словами, зараз Starlink підтримує мережі українських операторів, інфраструктура яких постраждала через війну.

"Ймовірно, у майбутньому Starlink можна буде використовувати не лише як тимчасове рішення під час війни, а й як ефективну альтернативу забезпечення зв'язку у віддалених районах", — припустила вона.

Як пише Politico, завдяки Інтернету Starlink президент України Володимир Зеленський публікує важливу інформацію в соціальних мережах, а також дзвонить через сервіс Zoom політичним лідерам, включаючи Джо Байдена та Емманюеля Макрона. Американський генерал Стів Бутоу, директор космічного департаменту відділу оборонних інновацій Пентагону стверджує, що Starlink "цілком зруйнував інформаційну кампанію Володимира Путіна".

Раніше Фокус опублікував інструкцію, як підключитися до Starlink в Україні та скільки це коштує. У воєнний час усім громадянам України дозволили користуватися супутниковими терміналами, але купити їх поки що можна лише за кордоном.