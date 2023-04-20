ВС РФ научились глушить Starlink в Украине: эксперт рассказал, как защитить связь

Спутниковые сигналы неуязвимы, но РЭБ может подавить GPS, без которого терминалы не могут работать. К счастью для ВСУ, есть как минимум четыре варианта решения проблемы.

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Российские войска уже активно используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы подавлять защитникам Украины спутниковую связь Starlink. Украинский военнослужащий и эксперт по радиотехнологиям с псевдонимом Сергей Флэш рассказал в Facebook, как можно защититься от их воздействия.

Сергей Флэш пишет, что около месяца назад изучил перехваченную директиву командования ВС РФ, направленную подразделению РЭБ и посвященную борьбе с интернетом Starlink на территории Украины. Как оказалось, россияне уже давно знают об уязвимостях этой технологии, а именно о возможности подавить работу модулей GPS внутри терминалов. При этом спутниковые частоты Starlink неуязвимы.

"При подавлении сигнала GPS Starlink не может зарегистрироваться и даже после регистрации он теряет скорость до полного исчезновения канала. Для технарей объясню, что причина отказа старлинки не в проблемах определения места положения терминала, а в потере синхронизации, исходящей от GPS", — объяснил Сергей Флэш.

Он добавил, что для подавления БПЛА российские военные прятали комплексы радиоэлектронной борьбы в низинах, то для борьбы со Starlink поднимают их повыше, например в Бахмуте их устанавливают на многоэтажных жилых домах. Еще в арсенале ВС РФ есть комплекс РЭБ "Поле-21", который ставится на вышки мобильной связи и даже подключается к антеннам операторов. От этого страдают и дроны, поскольку не могут поймать сигнал GPS даже на земле.

GPS модуль в терміналі Starlink GPS модуль в терміналі Starlink Фото: Facebook

Сергей Флэш предложил несколько выходов из ситуации для ВСУ. Самый простой способ — опускать Starlink в ямы глубиной около полуметра, они должны быть достаточно широкими, чтобы терминал ловил сигналы спутников.

"Если ваш "Старлинк" барахлит, опустите его в свой окоп. Если помогло, то копайте ему яму", — отметил военный.

Еще украинские военные могут окружить терминалы Starlik "Клетками Фарадея" — устройствами в виде решеток, хорошо проводящих ток, которые экранируют от электромагнитных полей. По словам эксперта, для этого подойдет любая металлическая сетка с ячейками меньше 7 см, но ее лучше заземлить при помощи арматуры. Еще можно модифицировать сами терминалы, чтобы решить проблему с уязвимостью GPS, но тогда появятся ограничения по применению.

"Военный РЭБ РФ по определению должен скрываться по леса, а не лезть нагло на крыши. Просто мы их РЭБ активно не пеленгуем и не уничтожаем и россияне, наверное, страх потеряли. Уничтожение РЭБ в прифронтовой зоне — тоже вариант решения проблемы", — поделился Сергей Флэш.

Ранее разведка США выяснила, что Россия глушит Starlink в Украине при помощи секретного оружия — комплексов РЭБ "Тобол". Изначально они предназначены для защиты спутников РФ, но может быть использована для атаки чужих космических аппаратов. Представитель Минобороны Украины Константин Жура заявил, что в Киеве знают об этом, и принимают меры для защиты спутникового интернета от SpaceX.

Еще в феврале Сергей Флэш предупреждал, что со временем россияне смогут подавить Starlink, чтобы помешать ВСУ. Он советовал украинским военным не полагаться только на эту систему связи и искать альтернативы.