В ВСУ нашли способ защиты Starlink от российских "глушилок": как это работает (видео)

"Если БПЛА "Орлан" начнет "гадить сверху" на частотах GPS 1,5 ГГц, то сетка защитит Starlink", — считает эксперт.

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Украинский специалист в сфере радиотехнологий и служащий ВСУ Сергей Флэш (псевдоним) на своей странице в Facebook рассказал о том, как украинским военным удается защищать терминалы спутникового интернета Starlink от влияния российских средств РЭБ.

По словам эксперта, украинским и российским специалистам известны уязвимости оборудования Starlink. Спутники данного оператора работают, опираясь на систему навигации GPS, которая сама по себе и является уязвимостью, поэтому вполне естественно, пишет Сергей, что россияне "сразу попробовали давить и спуфить". "Поэтому никаких "тайн двора" тут быть не может", — подчеркивает автор.

В своем посте Флэш отмечает, что "тайнами" вокруг глушения Starlink при помощи средств РЭБ ВС РФ являются иные факторы.

Например, такой фактор, как масштаб проблемы, создаваемой для ВСУ. Автор подчеркивает, что говорить об этом категорически нельзя, так как россияне смогут сделать выводы и понять, как им поступать дальше. Но оставаясь без обратной связи "они не понимают, есть ли вообще какой-либо результат".

Вторую тайну являют собой решения украинских инженеров по противодействию российским РЭБ. Сергей говорит, что решения есть: как аппаратные, так и программные. Детали он не раскрывает, чтобы ВС РФ не предприняли контрмеры.

Проведя полевые испытания своих решений, по словам Флэша, украинские специалисты пришли к нескольким выводам.

Система Starlink работает при полностью подавленных спутниках, хотя регистрация проходит с некоторой задержкой, весьма не критичной.

"За 2 ч канал ни разу не "упал". Мы "дули" на него 20 ватт с 20 м. В радиусе 1 км "лежали" все GPS. Мы делали самые разные комбинации включения и выключения. Вывод: Starlink не боится простой "глушилки", — делится Сергей.

Глубокое прикапывание также явилось контрмерой ВСУ.

"Метр ниже уровня земли — и с 500 м никакого РЭБ уже не видно. Но, мне пишут парни с Востока (Украины, — ред.), что в городских боях часто закапывать некуда", — говорится в сообщении.

В качестве решения в условии городских боев предлагается использовать металлическую сетку, обмотав ею терминал.

"Мы купили 3 сетки в строительном магазине с шагом 2-5 см. Не буду грузить вас теорией, результаты такие:

сетка в один слой — 30% подавления РЭБ

сетка в два слоя — 60% подавления РЭБ

сетка в три слоя — 100% подавления РЭБ

Мы вбивали несколько арматур и пробовали заземлять сетку, особого результата это не дало", — сообщил автор

Однако, ВС РФ используют средства подавления и спуфинга GPS, установленные на БПЛА типа "Орлан". Эксперт предложил закрыть терминал Starlink сеткой еще и сверху.

"Так как терминал работает со спутником на частотах выше 10 ГГц, этот шаг сетки ему не мешает. Сигнал проходит сквозь сетку без малейших потерь. А вот если "Орлан" начнет "гадить сверху" на частотах GPS 1,5 ГГц, то сетка защитит Starlink", — пишет Флэш.

Сергей Флэш считает, что Starlink, вероятно, мешает не просто РЭБ, а именно спуф РЭБ. Но способы противодействия найдены.

Ранее мы писали о том, как военнослужащие ВСУ защищают связь от Starlink, "прикапывая" терминалы.