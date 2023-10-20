Ізраїль оновив дані: найбільше загинуло іноземців зі США, України та Франції (інфографіка)

За даними ізраїльських ЗМІ, серед жертв терористичної атаки бойовиків ХАМАС постраждали, крім ізраїльтян, громадяни 42 країн.

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Ізраїль оновив дані про жертви нападу бойовиків ХАМАС. Серед них убиті та зниклі безвісти, повідомляє Newsru.co.il.

За уточненими даними, найбільша кількість постраждалих серед громадян таких країн:

США — убито 32 людини, зникли безвісти 8;

Україна — убито 24, зникли безвісти 3;

Франція — убито 22, зникли безвісти 4;

Росія — убито 21, зникли безвісти 7;

Аргентина — убито 19, зникли безвісти 7;

Таїланд — убито 15, зникли безвісти 10;

Німеччина — убито 12, зникли безвісти 7;

Велика Британія — убито 12 людей, зникли безвісти 3.

Крім того, від атак бойовиків ХАМАС, починаючи з 7 жовтня, загинули громадяни Канади, Австрії, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Чилі, Перу, Парагваю, Азербайджану, Білорусі, Китаю, Індії, Шрі-Ланки, Камбоджі, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану та Казахстану.

Інфографіка Newsru.co.il Фото: Newsru.co.il

Скільки українців стали жертвами терору?

За офіційними даними посольства України в Ізраїлі, які відрізняються від ізраїльської інформації, від терористичної атаки ХАМАС станом на 19 жовтня загинули 18 українців.

"У нас підтверджена інформація про 18 загиблих, не 23 — ця інформація не відповідає дійсності... Однак ми однаково залишаємося на другому місці (за кількістю загиблих громадян. — Ред.) після американців, незважаючи на те, що не 23, а 18 — це сумна історія", — сказав Корнійчук.

Водночас дипломат повідомив, що в ніч із 17 на 18 жовтня в Секторі Гази загинула ще одна українка.

"За ніч наші активісти підтвердили загибель однієї громадянки України в Секторі Гази, її персональні дані також встановлено", — сказав Корнійчук.

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Також Фокус нагадав, що 19 жовтня ввечері з Ізраїлю до Румунії вилетів четвертий евакуаційний літак. На його борту перебували 79 громадян України.

Фокус писав, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн впевнена, що президент Росії Володимир Путін хоче стерти Україну з лиця землі, так як і ХАМАС за підтримки Ірану намагається знищити Ізраїль.

За інформацією Фокуса, Армія оборони Ізраїлю завдає ракетних ударів по штабах бойовиків у Секторі Газа і звітує про знищення командирів ісламістів. Тим часом накопичується бронетехніка ЦАХАЛ: десятки машин зафіксували ЗМІ. Також помітили підготовку бронемашин до загрози з повітря: на танки наварюють металеві решітки для захисту від ударних дронів.