Попит на евакуацію українців з Ізраїлю спав, але у Газі є проблеми, — посол України (відео)
За інформацією посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, через код посольства авіаквиток можна придбати за 399 євро, у той час як комерційний політ до Варшави коштуватиме 1500 євро.
З Ізраїлю вже евакуйовано близько 450 українців. Про це 19 жовтня повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
Дипломат зазначив, що кількість людей, які бажають евакуюватися через посольство зменшилася, оскільки деякі українці купували авіаквитки самостійно. Своєю чергою українські дипломати зосереджуються на допомозі вразливим верствам — людям похилого, фінансово неспроможним, людям з інвалідністю.
"Завдяки допомозі спонсорів вже надано безкоштовні квитки шести громадянам України, приблизно 20 осіб з таким статусом ми зможемо за допомогою благодійників відправити найближчим часом", — підкреслив Корнійчук.
Він додав, що сьогодні ввечері, 19 жовтня, заплановано ще один, четвертий, евакуаційний рейс до Румунії і вже зареєстровано близько 80 людей, а загалом можна розраховувати на 100-150 квитків. За словами Корнійчука, евакуйованих супроводжуватимуть українські консули, а по прильоту до Румунії за необхідності їм буде надано готель або супроводження до українського кордону.
Водночас посол звертає увагу українців, що люди, які потребують допомоги, можуть зареєструватися на сайті посольства або на "гарячій лінії" українських консульств, пояснити свої проблеми. І хоча можливості посольства обмежені, але завдяки допомозі місцевих благодійників, українського бізнесу, американського фонду "Нова Україна", з яким посольство підписало угоду, українці можуть дістатися дому.
Корнійчук зауважив, що через код посольства, тобто при реєстрації на евакуацію, авіаквитки можна придбати за 399 євро, у той час як на комерційний рейс до Варшави вони коштуватимуть 1500 євро.
Якою є ситуація у Секторі Гази?
Стосовно Сектора Гази, то евакуацію звідти своїх громадян не може поки що здійснити жодна країна.
"Стосовно Сектору Гази. В списку на евакуацію перебувають 308 людей. Цифра збільшується постійно і може наблизитися до 400. Сподіваюся, що евакуація почнеться. Перші машини з гуманітарним вантажем пішли через Рафах до Гази, сподіваюся, що палестинці виконають свою обіцянку та випустять іноземців", — наголосив Корнійчук.
Нагадаємо, Фокус писав, що напередодні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що із Сектора Гази не можуть виїхати 270 українців. Їх одразу евакуюють, щойно Єгипет відкриє пункт пропуску.
Якою є кількість загиблих українців?
Крім того, посол спростував інформацію про 23 загиблих громадян України, про що раніше повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. За інформацією Корнійчука, яку посольство отримує від Міністерства внутрішніх справ країни та офісу прем’єр-міністра Ізраїлю, насправді від атаки терористичної організації ХАМАС загинули 18 українців.
"У нас підтверджена інформація про 18 загиблих, не 23 — ця інформація не відповідає дійсності… Однак ми все одно залишаємося на другому місці (за кількістю загиблих громадян. — Ред.) після американців, незважаючи на те, що не 23, а 18 — це сумна історія", — сказав Корнійчук.
Водночас дипломат повідомив, що в ніч з 17 на 18 жовтня у Секторі Гази загинула ще одна українка.
"За ніч наші активісти підтвердили загибель однієї громадянки України в Секторі Гази, її персональні дані також встановлено", — сказав Корнійчук.Важливо
Нагадуємо, Фокус повідомляв, що 14 жовтня Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що за дві години до виїзду з Сектору Гази уряд Ізраїлю скасував дозвіл на евакуацію. При цьому зазначалось, що причина скасування — відсутність гарантій безпеки. Між тим з території Гази пропонують виїхати 1 мільйону цивільних: ЦАХАЛ рекомендує перебратись на південь, щоб не потрапити під удар під час антитерористичної операції.
Крім того, Фокус інформував, що, за словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, зниклі безвісти українці, які перебували в районі бойових дій, у полон до бойовиків не потрапили, але конкретних даних про їхню долю, як і раніше, немає.
Також ми повідомляли про те, що Ізраїль закликав до евакуації понад 1 мільйон жителів Гази.