Спрос на эвакуацию украинцев из Израиля спал, но в Газе есть проблемы, — посол Украины (видео)

По информации посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, через код посольства авиабилет можно приобрести за 399 евро, в то время как коммерческий полет в Варшаву будет стоить 1500 евро.

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Из Израиля уже эвакуированы около 450 украинцев. Об этом 19 октября сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Дипломат отметил, что количество людей, желающих эвакуироваться через посольство уменьшилось, поскольку некоторые украинцы покупали авиабилеты самостоятельно. В свою очередь, украинские дипломаты сосредотачиваются на помощи уязвимым слоям — пожилым, финансово несостоятельным, людям с инвалидностью.

"Благодаря помощи спонсоров уже предоставлены бесплатные билеты шести гражданам Украины, около 20 человек с таким статусом мы сможем с помощью благотворителей отправить в ближайшее время", — подчеркнул Корнийчук.

Он добавил, что сегодня вечером, 19 октября, запланирован еще один, четвертый, эвакуационный рейс в Румынию и уже зарегистрировано около 80 человек, а в целом можно рассчитывать на 100-150 билетов. По словам Корнийчука, эвакуированных будут сопровождать украинские консулы, а по прилету в Румынию при необходимости им будет предоставлен отель или сопровождение до украинской границы.

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В то же время посол обращает внимание украинцев, что люди, которые нуждаются в помощи, могут зарегистрироваться на сайте посольства или на "горячей линии" украинских консульств, объяснить свои проблемы. И хотя возможности посольства ограничены, но благодаря помощи местных благотворителей, украинского бизнеса, американского фонда "Новая Украина", с которым посольство подписало соглашение, украинцы могут добраться домой.

Корнийчук отметил, что через код посольства, то есть при регистрации на эвакуацию, авиабилеты можно приобрести за 399 евро, в то время как на коммерческий рейс в Варшаву они будут стоить 1500 евро.

Какова ситуация в Секторе Газа?

Что касается Сектора Газа, то эвакуацию оттуда своих граждан не может пока осуществить ни одна страна.

"Относительно Сектора Газа. В списке на эвакуацию находятся 308 человек. Цифра увеличивается постоянно и может приблизиться к 400. Надеюсь, что эвакуация начнется. Первые машины с гуманитарным грузом пошли через Рафах в Газу, надеюсь, что палестинцы выполнят свое обещание и выпустят иностранцев", — отметил Корнийчук.

Напомним, Фокус писал, что накануне посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что из Сектора Газа не могут выехать 270 украинцев. Их сразу эвакуируют, как только Египет откроет пункт пропуска.

Каково количество погибших украинцев?

Кроме того, посол опроверг информацию о 23 погибших гражданах Украины, о чем ранее сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. По информации Корнийчука, которую посольство получает от Министерства внутренних дел страны и офиса премьер-министра Израиля, на самом деле от атаки террористической организации ХАМАС погибли 18 украинцев.

"У нас подтвержденная информация о 18 погибших, не 23 — эта информация не соответствует действительности... Однако мы все равно остаемся на втором месте (по количеству погибших граждан. — Ред.) после американцев, несмотря на то, что не 23, а 18 — это печальная история", — сказал Корнийчук.

В то же время дипломат сообщил, что в ночь с 17 на 18 октября в Секторе Газа погибла еще одна украинка.

"За ночь наши активисты подтвердили гибель одной гражданки Украины в Секторе Газа, ее персональные данные также установлены", — сказал Корнийчук.

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Напоминаем, Фокус сообщал, что 14 октября Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, что за два часа до выезда из Сектора Газа правительство Израиля отменило разрешение на эвакуацию. При этом отмечалось, что причина отмены — отсутствие гарантий безопасности. Между тем с территории Газы предлагают выехать 1 миллиону гражданских: ЦАХАЛ рекомендует перебраться на юг, чтобы не попасть под удар во время антитеррористической операции.

Кроме того, Фокус информировал, что, по словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, пропавшие без вести украинцы, которые находились в районе боевых действий, в плен к боевикам не попали, но конкретных данных об их судьбе по-прежнему нет.

Также мы сообщали о том, что Израиль призвал к эвакуации более 1 миллиона жителей Газы.