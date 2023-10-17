"Не было запроса": Израиль не отказывал Зеленскому в визите в страну, — посол

По словам украинского посла в Израиле Евгения Корнийчука, все заявления в СМИ являются спекуляциями, потому что Офис президента не обращался к израильской стороне относительно поездки президента Зеленского. Однако он не исключает, что визит состоится в будущем.

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Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Офис президента не обращался в израильскую администрацию для организации визита в страну Отказа со стороны Израиля не было. Об этом украинский посол сказал в эфире "Лучшего радио".

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не отказывали в визите в Израиль. По словам Корнийчука, в Украине также продолжается полномасштабная война и боевые действия идут против террористического государства. Поэтому возможности перемещении в другие страны затруднены. Вместе с тем Зеленский имел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого украинский лидер выразил поддержку израильского народа и их безусловное право на самозащиту.

"В ситуации войны правильно, когда о передвижении Зеленского мы узнаем, когда он сходит с трапа самолета, в той стране, куда он приезжает. Поэтому дипломаты и политики не обсуждают, когда и куда приедет Зеленский. Это важно с точки зрения безопасности", — пояснил украинский посол.

Также он добавил, что в ближайшее время Владимир Зеленский все же будет в Израиле. Разговоры о том, что был запрос, но его не приняли — это спекуляция. Они не связаны с реальными взаимоотношениями. Евгений Корнийчук добавил, что украинцы остаются с Израилем, потому что как никто не понимают, что такое война.

"Я подтверждаю, не было никакого официального обращения", — резюмировал Евгений Корнийчук.

Стоит отметить, что до этого израильское издание The Times of Israel писало, что украинская сторона якобы подала запрос на поездку Владимира Зеленского в Израиль. Однако еврейское государство отказало, заявив, что сейчас не лучшее время для этого. Информацию передали анонимные источники в израильском правительстве.

Напомним, 17 октября Нетаньяху заявил Путину, что наступление армии на сектор Газа не остановить.

Ранее СМИ распространили видео с игры под видом применения лазерного оружия Израилем.