"Людей без опыта на войну не заберут": почему Израиль не закрыл границы в первые дни войны

В отличие от Украины, Израиль не стал закрывать границы на выезд для военнообязанных с начала войны с ХАМАС. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что можно было избежать таких мер. Достаточно было снять правоохранителей со спецучета и повысить финансовую мотивацию для военнослужащих.

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Начиная с 2014 года, когда РФ оккупировала полуостров Крым и начала войну на Донбассе, многие эксперты сравнивали Украину с современным Израилем. После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, сравнения только усилилась, причем на самом высоком уровне. Президент Владимир Зеленский говорил, что наша страна после завершения войны станет "большим Израилем, но со своим лицом", а руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отмечал, что опыт Израиля придет в Украину на несколько лет.

8 октября ЦАХАЛ официально объявил о войне с ХАМАС, после того как палестинская группировка прорвала границы с Сектором Газа и атаковала гражданских. Израиль в первые дни призвал рекордное число резервистов — 300 тысяч человек. А в СМИ появились десятки историй о храбрых израильтянах, моментально отправившихся из-за границы домой, чтобы встать на защиту Родины.

Здесь прослеживается явное сходство с Украиной. В первые дни большой войны с Россией, многие украинцы также добровольно являлись в военкоматы или самоорганизовывались в ТРО, некоторые вернулись из ближнего зарубежья, чтобы пополнить ряды ВСУ. Есть лишь одно отличие: в Израиле, несмотря на объявление войны, не стали закрывать границы на выезд для военнообязанных.

Украине нужны 300 тысяч подготовленных бойцов

"У власти в Израиле находятся бывшие военные, служившие в ЦАХАЛе, в частности, премьер-министр Биньямин Нетаньяху — капитан ЦАХАЛа. Это целая государственная политика управления страной. Люди с военным опытом отличаются от гражданских. Они знают, что любая война — это математика, понимают количественный состав армейских подразделений, и не думают о том, чтобы привлекать к участию в боевых заданиях неподготовленных людей", — рассуждает в беседе с Фокусом военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан.

Украина тоже могла пойти по пути Израиля, создав профессиональную армию, готовую в любой момент встать на защиту страны. Это бы в разы упростило мобилизационные процессы, исключив принудительный призыв. У государства есть все ресурсы, чтобы реализовать план и получить 300-тысячную армию профессионалов, считает эксперт. Для этого достаточно снять со спецучета правоохранителей, которые, согласно закону, не подлежат обязательному призыву на службу. Мобилизовать правоохранителей государство могло бы на ротационной основе, по 30% от каждого подразделения. Это позволило бы заменить бойцов на фронте, которые полтора года защищают страну. А для выполнения задач внутри страны, государство могло бы привлечь правоохранителей, ушедших в запас.

"У нас есть огромная структура правоохранителей на спецучете. Это мотивированные, профпригодные люди, умеющие обращаться с оружием, их сотни тысяч человек. Надо привлекать их к выполнению боевых задач, а практику принудительной мобилизации людей с улицы — прекратить. И тогда будет как в Израиле — мы получим группу правоохранителей, которые будут защищать Родину", — продолжает эксперт.

Второе, что могли бы сделать власти — разрешить командирам бригад через рекрутинговые центры набирать профессионалов. Для этого необходимо поднять денежное содержание бойцов, выполняющих задачи на первой линии фронта, от 3 до 10 тысяч долларов в месяц.

"Нам не нужна большая армия. Достаточно трехсот тысяч подготовленных военнослужащих. Это 1% населения Украины. Им нужна мотивация — финансовое содержание. У нас есть это количество. Подготовленных военнослужащих — более миллиона человек. Это профессионалы, которые не пойдут в армию за две тысячи долларов, а за пять или десять — пойдут. У нас не коммунистическое, а капиталистическое общества. И хозяева земли, заводов и пароходов должны платить военнослужащим за охрану их имущества", — говорит Свитан.

Закрытые границы

Украина закрыла границы для военнообязанных мужчин в первые дни полномасштабного вторжения. Политики рассуждали, что открытые границы приведут к массовому оттоку людей и выстоять в первые дни против стотысячной российской армии, будет сложно.

В то же время в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину возле военкоматов толпились тысячи добровольцев, готовых защищать страну. Как и в истории с Израилем, в СМИ писали об украинцах, возвращавшихся из-за границы домой, чтобы присоединиться к рядам ВСУ.

"Если бы не закрывали границы, большинство могли бы вывезти свои семьи в безопасные места, и вернуться выполнять боевые задачи. Семья, находящаяся в безопасности, хорошо действует на военнослужащего. Тогда у него в голове на первом месте выполнение боевой задачи, а не мысли — ударит по семье боевой "Шахед" или нет", — продолжает Свитан.

По словам политического аналитика Игоря Рейтеровича в Израиле все мужчины, за некоторыми исключениями, в частности по религиозным причинам, проходят службу. Потому мобилизация не шокирует население: каждый израильтянин знает, что будет служить в лучшей армии мира, а страна о нем позаботится.

"Если израильтянина берут в плен, его задача — сохранить себе жизнь. И командиры действуют по принципу "делай, как я", то есть идут в бой на первой линии фронта. Так как общество выросло в такой атмосфере, нет смысла закрывать границы", — говорит Фокусу Рейтерович.

В Украине, по мнению эксперта, даже те, кто хотел воевать в начале полномасштабного вторжения РФ, теперь не знают, как быть в случае мобилизации. Военнообязанные не уверены, пройдут ли они подготовку, прежде чем их отправят в боевое подразделение, а также есть ли внутри бригады необходимое обеспечение для выполнения заданий.

"Власть несет ответственность за армию. За год, пока велись разговоры о возможной полномасштабной войне, можно было провести серьезную подготовку. Однако, даже сейчас для многих людей нет возможности пройти полноценные курсы боевой подготовки. Все, что делается — по собственной инициативе. Власти пытаются это исправить, но очень медленно. А потому, чтобы пойти по пути Израиля, нам нужен комбинированный подход — с одной стороны, профессиональная армия, где бойцы будут получать достойное жалование. С другой — усиление военной подготовки всех гражданских, ежегодные сборы для мужчин — может быть, как в Швейцарии. Тогда не придется закрывать границы", — резюмирует эксперт.

Фокус ранее писал, что Украина находится на последнем этапе войны, однако, несмотря на истощение военных ресурсов России, завершающая фаза может растянуться на годы.

Также Фокус подробно разбирал, сможет ли Путин использовать зиму как оружие против Украины.