Захід проти анти-Заходу. Як Україна з Ізраїлем опинилися між двома світами
Події останніх років чітко розкололи світ на дві великі групи країн, які протистоять одна однiй, зазначає економіст Владислав Рашкован. І Україна опинилася якраз між свiтом добра та світом зла — а днями до неї приєднався ще Ізраїль.
Не бачив такої мапи. Тому вирішив її намалювати, щоб показати, в яких схожих ситуаціях опинились Україна та Ізраїль в останні роки. Зрозуміло, що корені проблем та загроз різні, але у нас одна велика спільна риса. I Україна, і Ізраїль зараз стоять між двома світами: умовним Заходом та умовним анти-Заходом.
Захід тут представляють:
- Велика Сімка (G7) на чолі з США;
- Європа, з її ліберальною та консервативною частиною на чолі з Брюселем та ЄС;
- Тихоокеанські партнери Сімки — Японія (яка також частина Сімки), Південа Корея та Австралія (частина Великої Двадцятки), Філіпіни, Тайланд, Нова Зеландія.
На другому боці також досить велика група:
- по-перше, BRICS+ на чолі з Китаєм, але й не тільки з Індією та Бразилією, але й також поруч з Саудівською Аравією, ОАЕ, Аргентиною, які до них приєдналися цього літа;
- велика частина Двадцятки — на додаток до Китая, Саудовської Аравії, Аргентини, Бразилії, Південої Африки це також Індонезія, Мексика;
- інша частина "Глобального Півдня" — Нігерія, Бангладеш, Єгипет, Ефіопія, Пакістан… Менші країни не зміг додати, але зрозуміло, що там є багато африканських та латиноамериканських країн;
- і велика формальна антиізахідна коаліція, яку можна поділити на 2 частини: вісь зла (Росія, Іран, Північна Корея, Талібан, ХАМАС, Хезбола) та вісь "супротиву", яку створили в тому числі проти Ізраїлю (Сирія, Йемен, Судан, Ірак, Ліван тощо).
На цій мапі — точно більше 90% глобального ВВП і, скоріш за все, населення.
Бій зрозумілий — Росія та інші країни справа хотіли би збільшити свій вплив на світ і поставити під сумнів розвиток гуманізма, демократії, ліберальних ідей, глобалізації, які пропагандували країни зліва протягом останніх 40 років.
Ми точно повинні бути на правильній стороні історії. I нам треба прискоритися в нашому шляху до більшої групи зліва.
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