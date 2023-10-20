Захід проти анти-Заходу. Як Україна з Ізраїлем опинилися між двома світами

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Не бачив такої мапи. Тому вирішив її намалювати, щоб показати, в яких схожих ситуаціях опинились Україна та Ізраїль в останні роки. Зрозуміло, що корені проблем та загроз різні, але у нас одна велика спільна риса. I Україна, і Ізраїль зараз стоять між двома світами: умовним Заходом та умовним анти-Заходом.

Захід тут представляють:

Велика Сімка (G7) на чолі з США;

Європа, з її ліберальною та консервативною частиною на чолі з Брюселем та ЄС;

Тихоокеанські партнери Сімки — Японія (яка також частина Сімки), Південа Корея та Австралія (частина Великої Двадцятки), Філіпіни, Тайланд, Нова Зеландія.

На другому боці також досить велика група:

по-перше, BRICS+ на чолі з Китаєм, але й не тільки з Індією та Бразилією, але й також поруч з Саудівською Аравією, ОАЕ, Аргентиною, які до них приєдналися цього літа;

велика частина Двадцятки — на додаток до Китая, Саудовської Аравії, Аргентини, Бразилії, Південої Африки це також Індонезія, Мексика;

інша частина "Глобального Півдня" — Нігерія, Бангладеш, Єгипет, Ефіопія, Пакістан… Менші країни не зміг додати, але зрозуміло, що там є багато африканських та латиноамериканських країн;

і велика формальна антиізахідна коаліція, яку можна поділити на 2 частини: вісь зла (Росія, Іран, Північна Корея, Талібан, ХАМАС, Хезбола) та вісь "супротиву", яку створили в тому числі проти Ізраїлю (Сирія, Йемен, Судан, Ірак, Ліван тощо).

На цій мапі — точно більше 90% глобального ВВП і, скоріш за все, населення.

Бій зрозумілий — Росія та інші країни справа хотіли би збільшити свій вплив на світ і поставити під сумнів розвиток гуманізма, демократії, ліберальних ідей, глобалізації, які пропагандували країни зліва протягом останніх 40 років.

Ми точно повинні бути на правильній стороні історії. I нам треба прискоритися в нашому шляху до більшої групи зліва.

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