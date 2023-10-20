Запад против анти-Запада. Как Украина с Израилем оказались между двумя мирами

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Мир вокруг нас

Не видел такой карты. Поэтому решил ее нарисовать, чтобы показать, в каких похожих ситуациях оказались Украина и Израиль в последние годы. Понятно, что корни проблем и угроз разные, но у нас одна большая общая черта. И Украина, и Израиль сейчас стоят между двумя мирами: условным Западом и условным анти-Западом.

Запад здесь представляют:

Большая Семерка (G7) во главе с США;

Европа, с её либеральной и консервативной частью во главе с Брюсселем и ЕС;

Тихоокеанские партнеры Семерки — Япония (которая также часть Семерки), Южная Корея и Австралия (часть Большой Двадцатки), Филиппины, Таиланд, Новая Зеландия.

На второй стороне также достаточно большая группа:

во-первых, BRICS+ во главе с Китаем, но и не только с Индией и Бразилией, но также с Саудовской Аравией, ОАЭ, Аргентиной, которые к ним присоединились этим летом;

большая часть Двадцатки — в дополнение к Китаю, Саудовской Аравии, Аргентине, Бразилии, Южной Африке это также Индонезия, Мексика;

другая часть "Глобального Юга" — Нигерия, Бангладеш, Египет, Эфиопия, Пакистан... Меньшие страны не смог добавить, но понятно, что там есть много африканских и латиноамериканских стран;

и большая формальная антизападная коалиция, которую можно разделить на 2 части: ось зла (Россия, Иран, Северная Корея, Талибан, ХАМАС, Хезбола) и ось "сопротивления", которую создали в том числе против Израиля (Сирия, Йемен, Судан, Ирак, Ливан и т.д.).

На этой карте — точно более 90% глобального ВВП и, скорее всего, населения.

Бой понятен — Россия и другие страны справа хотели бы увеличить свое влияние на мир и поставить под сомнение развитие гуманизма, демократии, либеральных идей, глобализации, которые пропагандировали страны слева в течение последних 40 лет.

Мы точно должны быть на правильной стороне истории. И нам надо ускориться в нашем пути к большей группе слева.

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