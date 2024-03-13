Пропалив 122-мм снаряд: у Британії показали результати роботи бойового лазера DragonFire (фото)

Експериментальна зброя вражає цілі зі швидкістю світла. DragonFire має приголомшливу точність і здатний вразити монету діаметром до 24 мм з відстані в один кілометр.

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Британські військові під час випробувань на полігоні Пентагону на Гебридських островах уперше зробили потужний постріл із лазерної системи ППО LDEW DragonFire. Після випробувань Науковий відділ високотехнологічних розробок Міністерства оборони Великої Британії (DSTL) опублікував 12 березня перше відео і фотографії, що демонструють роботу лазерної DragonFire.

На фото британської урядової лабораторії перше, що впадає в очі, це 122-мм артилерійський боєприпас, які наскрізь пробитий експериментальною зброєю. Крім того, повідомляється, що лазер порізав металеву обшивку і спалив камеру безпілотника.

"Система DragonFire LDEW довела свою ефективність під час випробувань і має реальний потенціал для перетворення оборонного потенціалу Великої Британії", — йдеться в заяві DSTL.

Що відомо про DragonFire

DragonFire — це 50 кВт лазерна гармата, яка розробляється з 2017 року. До останнього часу всі подробиці про експериментальну систему трималися під грифом секретності. Однак наразі відомо, що це твердотільний лазер, що складається з пучків легованих скляних волокон, вихід яких перетворюється в єдиний промінь за допомогою системи об'єднання променів фірмової британської розробки.

Ця зброя, як стверджується, може вражати цілі зі швидкістю світла, при цьому має фантастичну точність, що дає змогу вразити монету діаметром до 24 мм з відстані в один кілометр.

Передбачається, що зброю LDEW використовуватимуть як на морі, так і на суші. Лазер буде застосовуватися проти швидкохідних берегових ударних кораблів, БПЛА, а також датчиків розвідки, рекогносцировки і спостереження (ISR).

Що стосується практичних випробувань лазерної установки, то однією з мішеней DragonFire був британський реактивний дрон-камікадзе Banshee Jet-80, оснащений двома газотурбінними двигунами тягою по 40 кг. БПЛА може розвивати швидкість до 200 м/с і перебувати в повітрі до 45 хвилин. Такі характеристики нагадують іранські безпілотники, якими хусити атакують судна в Червоному морі. Таким чином з великою часткою ймовірності, DragonFire буде встановлено на кораблі.

Нагадаємо, компанії MBDA, Leonardo і QinetiQ розпочали інженерні розробки серійних варіантів лазерної зброї спрямованої енергії великої дальності