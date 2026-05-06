Дипломатов призывают эвакуироваться из Киева: в РФ пригрозили "ответом" в случае атак 9 мая

Министерство иностранных дел РФ заявило о возможном ответе в случае ударов по Москве во время празднования 9 мая. В ведомстве также призвали иностранные государства заранее эвакуировать дипломатов и граждан из Киева, ссылаясь на "риск ответных ударов".

На сайте Министерства иностранных дел РФ 6 мая обнародовано заявление представительницы российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, в котором говорится о направлении дипломатическим миссиям иностранных государств и представительствам международных организаций специальной ноты с предупреждением относительно ситуации с безопасностью в Украине.

В документе российский МИД призывает правительства других стран заранее принять меры и эвакуировать свой дипломатический персонал и граждан из Киева. В заявлении это объясняется возможными "последствиями" в случае, если Украина осуществит удары по территории Москвы во время праздничных мероприятий к 9 мая. Также в тексте говорится о вероятности "ответных действий" со стороны российской стороны, в частности упоминается возможность поражения "центров принятия решений".

"Министерство иностранных дел России настоятельно призывает власти вашей страны / руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к этому заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киева персонала дипломатических и других представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в частности по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы", — процитировала Зах

Отдельно российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что соответствующие предупреждения были доведены до всех аккредитованных дипломатических представительств и международных организаций.

Кроме того, в заявлении МИД РФ приводится версия событий вокруг выступлений украинской стороны во время международных мероприятий 4 мая, где, по утверждению российской стороны, звучали заявления о намерениях сорвать празднование Дня победы в Москве.

"Если в странах ЕС думают, что им удастся "замолчать" публично озвученные угрозы, так сказать "замести под ковер" агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение так называемого коллективного западного меньшинства к 9 мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и искажают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима", — добавила она.

В то же время в ведомстве подчеркивают, что предупреждение должно рассматриваться как "ответная реакция".

"Но в этом случае у них не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии — мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши дальнейшие шаги. Его точно не стоит замалчивать. К нему необходимо отнестись очень и очень серьезно", — сказала Захарова.

Напомним, что, по данным СМИ, из-за подготовки к параду 9 мая в столице РФ резко усилили систему противовоздушной обороны и начали формировать дополнительный оборонительный контур, который в медиа уже называют "кольцом страха". Сообщается также о переброске части подразделений ПВО в Москву.

Кроме того, сегодня, 6 мая, Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически сорвала инициативу о прекращении огня, которую он предложил несколькими днями ранее, и продолжила атаки по украинским регионам. В ответ Киев предупредил, что дальнейшие действия Украины будут зеркальными и будут зависеть от развития ситуации.

Более того, до этого канал Times of Ukraine, ссылаясь на данные одного из украинских чиновников, писал, что Украина не поддерживает предложение перемирия на 8-9 мая.