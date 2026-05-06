Дипломатів закликають евакуюватися з Києва: у РФ пригрозили "відповіддю" у разі атак 9 травня

Міністерство закордонних справ РФ заявило про можливу відповідь у разі ударів по Москві під час святкувань 9 травня. У відомстві також закликали іноземні держави заздалегідь евакуювати дипломатів і громадян із Києва, посилаючись на "ризик ударів у відповідь".

На сайті Міністерства іноземних справ РФ 6 травня оприлюднили заяву представниці російського зовнішньополітичного відомства Марії Захарової, у якій йдеться про направлення дипломатичним місіям іноземних держав і представництвам міжнародних організацій спеціальної ноти з попередженням щодо безпекової ситуації в Україні.

У документі російське МЗС закликає уряди інших країн заздалегідь вжити заходів та евакуювати свій дипломатичний персонал і громадян із Києва. У заяві це пояснюється можливими "наслідками" у разі, якщо Україна здійснить удари по території Москви під час святкових заходів до 9 травня. Також у тексті йдеться про ймовірність "відповідних дій" з боку російської сторони, зокрема згадується можливість ураження "центрів прийняття рішень".

"Міністерство закордонних справ Росії наполегливо закликає владу вашої країни / керівництво вашої організації з максимальною відповідальністю поставитися до цієї заяви та забезпечити завчасну евакуацію з міста Києва персоналу дипломатичних та інших представництв, а також громадян у зв’язку з невідворотністю завдання Збройними силами Російської Федерації удару у відповідь по Києву, зокрема по центрах ухвалення рішень, у разі реалізації київським режимом своїх злочинних терористичних задумів у дні святкування Великої Перемоги", — процитувала Захарова.

Окремо російське зовнішньополітичне відомство повідомило, що відповідні попередження були доведені до всіх акредитованих дипломатичних представництв та міжнародних організацій.

Крім того, у заяві МЗС РФ наводиться версія подій навколо виступів української сторони під час міжнародних заходів 4 травня, де, за твердженням російської сторони, лунали заяви про наміри зірвати святкування Дня перемоги в Москві.

"Якщо в країнах ЄС думають, що їм вдасться "замовчати" публічно озвучені погрози, так би мовити "замести під килим" агресивні заяви Зеленського, то вони жорстоко помиляються. Нам добре відоме ставлення так званої колективної західної меншості до 9 травня: вони планомірно знищують радянську меморіальну спадщину, ексгумують прах радянських воїнів, переписують і спотворюють історію. Саме вони, озброюючи Україну, є співучасниками злочинних планів київського режиму", — додала вона.

Водночас у відомстві підкреслюють, що попередження має розглядатися як "реакція у відповідь".

"Але в цьому випадку в них не повинен відмовити інстинкт самозбереження. Ми не виступаємо з позиції агресії — ми виступаємо з позиції неминучої відповіді на агресію. Саме так слід сприймати заяву Міністерства оборони Російської Федерації від 4 травня та наші подальші кроки. Її точно не варто замовчувати. До неї необхідно поставитися дуже і дуже серйозно", — сказала Захарова.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, через підготовку до параду 9 травня у столиці РФ різко посилили систему протиповітряної оборони та почали формувати додатковий оборонний контур, який у медіа вже називають "кільцем страху". Повідомляється також про перекидання частини підрозділів ППО до Москви.

Крім того, сьогодні, 6 травня, Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично зірвала ініціативу щодо припинення вогню, яку він запропонував кількома днями раніше, та продовжила атаки по українських регіонах. У відповідь Київ попередив, що подальші дії України будуть дзеркальними та залежатимуть від розвитку ситуації.

Ба більше, до цього канал Times of Ukraine, посилаючись на дані одного з українських високопосадовців, писав, що Україна не підтримує пропозицію перемир’я на 8–9 травня.