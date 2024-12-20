Винищувачі-невидимки на полярних дорогах: як Фінляндія збирається воювати з Росією

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Чотирнадцять із 32 країн-членів НАТО експлуатують або замовили американські стелс-винищувачі F-35 Lightning. Загалом у Європі протягом десятиліття має бути близько 700 таких одномоторних бойових літаків із системою радіолокаційного виявлення.

Але не всі натовські ВПС, що літають на "Лайтнінгах", однакові. Фінляндія, яка замовила 64 літаки F-35 2022 року і долучилася до трансатлантичного альянсу роком пізніше, може стати найважливішим європейським оператором стелс-винищувача.

Це пов'язано з тим, що Фінляндія має 800-мильний кордон із Росією — найдовший серед усіх членів НАТО. А прямо по той бік цього кордону, на Кольському півострові та в околицях Санкт-Петербурга, розташовано безліч найпотужніших російських ракет.

Більша частина території Фінляндії перебуває в межах досяжності російських наземних систем ППО і ракет класу "земля-земля", пише у статті 2024 року генерал-майор Юха-Пекка Керянен, командувач фінських ВПС.

Це змушує фінські ВПС — 160 бойових літаків, які пілотують і обслуговують 3 000 чинних і 38 000 резервних військовослужбовців, розміщених на десятках активних баз, діяти інакше, ніж інші військово-повітряні сили НАТО. У воєнний час більшість фінських літаків наражатимуться на небезпеку більшу частину часу, незалежно від того, перебувають вони на землі чи в повітрі. Російські ракети можуть дістати їх практично в будь-якій точці Фінляндії.

"Для ведення бойових дій у радіусі дії зброї противника і в спірному повітряному просторі фінські ВПС створили виняткову бойову доктрину", — пояснив Керянен. Щоб ускладнити прицілювання росіян, фіни регулярно піднімають свої літаки з цивільних аеродромів і навіть із ділянок шосе, що слугують злітно-посадковими смугами.

Виняткова майстерність обов'язкова. Щоб мати хоч якийсь шанс вижити, не кажучи вже про те, щоб дати бій росіянам, фінські пілоти мають бути одними з найкращих у світі. І не тільки в повітрі: вони мають бути пильними й на землі.

Поки що головний літак фінських ВПС — F-18 Hornet Фото: Вiкiпедiя

Головна проблема для фінів — не їхня доктрина і підготовка. Це їхні літаки. Наразі фінські ВПС використовують 61 застарілий літак F/A-18C/D Hornet, придбаний Гельсінкі в 1990-х роках. За всієї своєї маневровості та гнучкості, двомоторні F/A-18 не вирізняються прихованістю. Фінський "Хорнет", ймовірно, з'явиться на екранах російських радарів відразу ж після зльоту.

Зі стелсовими F-35 фінські пілоти мають бути в більшій безпеці в повітрі. "У конструкції F-35 враховані принципи роботи військово-повітряних сил", — написав Керянен.

Але фінські льотчики не збираються ризикувати на землі. Вони розраховують розосереджуватися, як і зараз, на цивільних аеродромах та імпровізованих дорожніх базах, навіть коли малопомітні F-35 почнуть замінювати багатопомітні F/A-18 у 2026 році.

Легше сказати, ніж зробити. Порівняно з "Хорнетом", F-35 ніжний і вимогливий до обслуговування. F/A-18 був військово-морським винищувачем ще до того, як почав літати з суші, і він зберіг жорстке шасі та здатність до короткого зльоту, яку можна було очікувати від літака, призначеного для запуску з авіаносців і посадки на них.

F/A-18 і Фінляндія були очевидною парою. Якщо не брати до уваги переваги його форми, що відбиває радари, і покриття, що поглинає радіосигнал, F-35 менш очевидно підходить для фінів із їхніми суворими базами на шосе. F-35 — не найнадійніший винищувач у світі; на озброєнні США цей тип має порівняно низький 50-відсотковий коефіцієнт готовності.

Щоби скористатися перевагами стелса F-35, фінські ВПС повинні змиритися з відносною крихкістю винищувача. Щоб переконати фінів у тому, що літак може працювати за межами великих, зручних — але вразливих — авіабаз, у вересні два літаки F-35 ВПС США прилетіли до Фінляндії з Великої Британії та приземлилися на шосе.

Це обнадіяло й американців. "Можливість вчитися у наших фінських колег підвищує нашу здатність швидко розгортати та застосовувати повітряну міць із нетрадиційних місць і відображає колективну готовність і маневровість наших сил", — сказав генерал Джеймс Хекер, командувач ВПС США в Європі.

Зрештою, ВПС США прагнуть стати більш схожими на фінські ВПС. Не обов'язково для того, щоб допомогти в можливій майбутній боротьбі з росіянами, але щоб зробити винищувачі ВПС США більш живучими в боротьбі з китайцями. Ключові американські бази в Тихому океані перебувають у зоні дії китайських ракет, що ставить перед генералами ВПС США ті самі проблеми, що і перед людьми генерала Керянена. Багато спостерігачів, включно з главою ВМС США, вважають, що війна на Тихому океані може розпочатися вже 2027 року.

Дедалі більше і більше винищувачів мають розроблятися не тільки з урахуванням того, що вони робитимуть у повітрі, а й з урахуванням того, що відбуватиметься з ними на землі.

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