"Під загрозою": Росія відпрацьовує напад на Фінляндію, — ЗМІ

Журналісти наголошують, що слова Володимира Путіна про те, що Російська імперія 17 сторіччя є ідеальною версією РФ, слід сприймати буквально.

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Росія відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО, зокрема на Литву, Латвію та Естонію. Про це пише фінське видання Iltalehti Journal з посиланням на власні джерела в НАТО.

Зазначається, що президент РФ Володимир Путін вбачає свій ідеал Росії як Російську імперію 17-го століття. І джерела стверджують, що слова Путіна слід сприймати буквально.

"Під загрозою опиняться Естонія, Латвія і Литва, а також південно-східна Фінляндія", — йдеться у матеріалі.

За оцінками джерел, Росія намагатиметься вийти на кордони Туркуського договору 1743 року. В такому випадку російські сили будуть націлені на річку Кюмійокі. Далі на північ метою вторгнення буде Пуумалансалмі.

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Оцінка загрози показує, що Росія хотіла б створити для себе буферну зону.

"Мислення Росії щодо безпеки відображає прагнення до стратегічної глибини і бажання створити цілісну буферну зону в Європі від Арктики до Балтійського моря і від Чорного моря до Середземного. Згідно з оцінкою загроз НАТО, російські ракетні атаки також будуть спрямовані на Гельсінкі. Основний напрямок російського наступу буде в країнах Балтії", — зазначили журналісти.

Ще одним аргументом на підтвердження загарбницьких настроїв росіян автори матеріали називають те, що у своїй промові від 19 грудня Путін заявив, що РФ має "достатньо сил і засобів, щоб повернути всі свої історичні території".

Нагадаємо, надвечір 25 грудня стало відомо про пошкодження трьох кабелів зв'язку між Естонією та Фінляндією.

27 грудня стало відомо, що на затриманому Фінляндією танкері РФ були шпигунські пристрої.