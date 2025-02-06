Дроны рассеяли "туман войны", но почему в РФ проморгали наступление под Курском, — The Economist

По словам бойца с позывным "Дарвин", когда появляется танк, это все равно, что бросить тарелку с едой перед столом голодных операторов дронов.

Related video

"Туман войны", то есть невозможность видеть ясно происходящее на поле боя, веками оставалась данностью. Но уже не сейчас. В небе над передовой в Украине роятся бесчисленные дроны, транслирующие потоковое видео в реальном времени. Об этом пишет The Economist.

Все могут видеть практически все. Армиям приходится что-то придумывать на практически "прозрачном" поле боя. Есть несколько разновидностей наблюдения. Спутники на орбите отслеживают Землю. Тактические дроны обладают радиусом 200 км или более того. Небольшие разведывательные дроны передают картинку своим операторам, а благодаря приборам ночного видения передвижения солдат заметны и по ночам.

Оператор FPV-дрона с позывным "Дарвин" из 92-й бригады говорит, что изменения, которые внесли беспилотники, колоссальны. Три года назад, в начале полномасштабного вторжения, группа БПЛА могла работать на открытых полях. Теперь они прячутся в лесах и не покидают свои позиции целый день.

"Раньше операции можно было тщательно планировать, — объяснил он. — Теперь же каждая миссия — лотерея, вам может повезти или не повезти".

Разведка и пешие патрули с передовых позиций практически прекратились, и эвакуировать раненых или забирать погибших становится все опаснее. Пехота не собирается большими группами. Открытая местность — зона поражения, единственная защита — скорость. Солдаты используют квадроциклы и мотоциклы, чтобы опередить оператора FPV. Успешно передвигаться невозможно, оставаться на одном месте также опасно. Укрепленные системы траншей — очевидные цели. Бронетехника была фактически нейтрализована.

"Когда появляется танк, это все равно, что бросить тарелку с едой перед столом голодных операторов дронов", — говорит Дарвин.

Способы борьбы с дронами

Чтобы помешать вездесущим дронам, россияне и украинцы ведут гонку вооружений в области радиоэлектронной борьбы. В полевых условиях солдаты ограничивают использование телефонов. Радиостанции настроены на отправку более слабых сигналов, которые улавливаются только на коротких расстояниях. Используют прикрытие камуфляжными сетками, чтобы блокировать тепловые сигнатуры. Плащи-невидимки против тепловизионных камер.

Плохая погода и ночь обеспечивают некоторую защиту. Ветер и дождь затрудняют полет дрона, облака и туман снижают видимость. В темноте дрону сложнее ориентироваться, объяснил "Дарвин". Тепловизионные камеры могут видеть солдат ночью, но не на большом расстоянии.

Давняя тактика была пересмотрена. Одна из самых очевидных причин в том, что сложно добиться внезапности, объяснил Глеб Волоски, аналитик Come Back Alive, одной из крупнейших волонтерских организаций, собирающих средства для ВСУ. Прозрачность поля боя дает преимущество обороняющимся.

"Наступательные операции, действительно отвратительное дело", — сказал Волоски.

Теперь пехота действует небольшими группами, которые сложнее обнаружить. В последние месяцы россиянам удалось добиться прогресса, это постепенное откусывание, работает отчасти потому, что терпимость россиян к потерям высока, а отказников расстреливают, добавил он.

ИИ применяется для анализа данных наблюдения, к ним добавляются данные разведки и информация из открытых источников, например, сообщениями российских солдат в социальных сетях, которые могут раскрыть позиции. Но ПО для распознавания объектов находится на ранних стадиях. ИИ может генерировать ложные сигналы, запутывая картину, и это то, что может снизить прозрачность, добавил Волоски.

По его словам, есть разница в том, чтобы увидеть что-то, и понять, что, в сущности, происходит. Прошлым летом россияне видели наращивание украинских войск в районе Сум, но не догадались, что они пойдут в атаку через границу в Курской области.

"В этом проблема с прозрачностью. Вы можете видеть действия, но вы не всегда правильно их интерпретируете", — добавил он.

Напомним, что Зеленский назвал количество погибших. Маломуж объяснил, как воспринимать это число.

Также сообщалось, что ВСУ не получили более 1,7 млн дронов и РЭБ из-за отсутствия госзаказов.