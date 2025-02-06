Зеленский сказал о количестве погибших: Маломуж объяснил, как воспринимать это число (видео)

По количеству потерянных украинских солдат нельзя оценить размер мобилизационного ресурса, сказал экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. Генерал объяснил, как надо реагировать на цифры потерь.

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Президент Украины Владимир Зеленский не владеет точными данными о количестве погибших и раненых украинцев. Причина ошибочных данных — реальные условия поля боя, когда невозможно точно сказать, что с кем произошло. При этом озвучивание конкретных цифр влияет на людей и помогает врагу. О том, соответствует ли действительности заявление президента о потерях ВСУ, глава Службы внешней разведки (2005-2010 гг), генерал Николай Маломуж рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Маломуж пояснил, что о потерях ВСУ не стоит молчать, но, с другой стороны, лучше не называть. Кроме того, при этом следует подчеркивать усилия, которые прилагаются для того, чтобы погибших было меньше. И президент, и ЦРУ, и Институт изучения войны называют разные потери. Но данные в условиях войны не точные, поэтому "не совсем корректно считать по тысячам, по сотням и так далее", подчеркнул военный.

Генерал отметил, что россияне используют обнародованные цифры и преувеличивают их. По его мнению, таким образом происходит дестабилизация. Также начинают считать, какой же остался мобилизационный ресурс, который на самом деле никак не связан с потерями, сказал Маломуж.

"Я знаю психологию людей, которые на этой основе могут развернуть такую внутреннюю дестабилизацию, идет подрыв тыла. Нужно толерантное донесение информации, но без этих акцентированных моментов. Думаю, что пока конкретных цифр особо не нужно называть", — сказал он.

По словам Маломужа, вместо того, чтобы называть цифры, лучше помогать людям, которые потеряли близких.

"После войны надо провести глубокую информационную и поисковую работу, и сообщить объективные данные, что же у нас было", — прозвучало в эфире телеканала.

Потери ВСУ — заявление Зеленского и других — заявление Зеленского и других

Отметим, в течение последних нескольких месяцев звучали разные цифры о потерях украинской армии. Например, осенью 2024 года издание The Wall Street Journal написало о 80 тыс. погибших. После этого появилось заявление президента Зеленского, который опроверг данные WSJ и назвал их "ложью". По словам политика, потери гораздо меньше.

В феврале 2025 года Зеленский озвучил число, вдвое меньше того, о котором написало WSJ. Во время интервью журналисту Питу Моргану он сказал, что погибло 45 тыс. военных Сил обороны и 390 тыс. раненых (вместе 435 тыс.). В свою очередь президент США Дональд Трамп обнародовал собственные данные: сказал о 700 тыс. украинских солдат, раненых и погибших.

Напоминаем, 6 февраля спецпредставитель президента США Кит Келлог высказался относительно того, вернет ли Украина ядерное оружие.